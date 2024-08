Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm NACHTRAG - Jugendliche in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5840898) kam es in der Nacht auf Samstag in Eislingen zu einer Attacke auf eine Gaststätte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, konnte die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei erhärteten den Verdacht, dass die beiden an der Tat beteiligt waren. Am Sonntag erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Ulm, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm, Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie schwerer Brandstiftung. Zwischenzeitlich befinden dich die beiden Jugendlichen in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Ulm zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Staatsanwaltschaft Ulm, Nadine Schmelzer, Tel. 0731/189-1442

Polizeipräsidium Ulm, Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell