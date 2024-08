Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Anschlag auf Pizzeria

Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz nach einer Explosion im Inneren einer Gaststätte in der Nacht von Freitag auf Samstag

Ulm (ots)

+++++++++Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Ulm und des Polizeipräsidiums Ulm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde gegen 01.40 Uhr eine Fensterscheibe einer Pizzeria in der Eislinger Hauptstraße eingeworfen. Durch das entstandene Loch schleuderte mindestens ein Tatverdächtiger einen Spreng-/Brandsatz in das Lokal. Der explodierte unmittelbar danach im Gastraum. Durch die entstandene Druckwelle wurden sämtliche Fensterscheiben im Erd- und 1. Obergeschoss und auch das komplette Mobiliar der Pizzeria beschädigt. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich noch zwei Männer im Alter von 53 und 56 Jahren im Lokal. Glücklicher Weise wurden sie nur leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 EUR. Sofort nach Eingang des Notrufs fahndeten mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Ulm und auch ein Polizeihubschrauber nach den Tatverdächtigen. Unweit des Tatortes konnten zwei dunkelhäutige Männer kontrolliert werden. Einer der beiden hatte eine Brandverletzung. Parallel zum Fahndungserfolg konnte von den Streifen am Tatort bei einem Zeugen eine Personenbeschreibung von zwei Verdächtigen erhoben werden. Diese deckte sich mit dem Aussehen beiden Festgenommenen. Beide Personen befinden sich seitdem in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Göppingen übernommen. Die Ermittler werden unterstützt von den Sprengstoff- und Brandmittelspezialisten des Landeskriminalamtes Stuttgart. Die Staatsanwaltschaft Ulm prüft, ob gegen die beiden Tatverdächtigen die Untersuchungshaft beantragt wird. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Eislingen etwas Verdächtiges oder auch die beiden Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Göppingen unter 07161/632360 in Verbindung zu setzen. Die beiden Tatverdächtigen werden vom Zeugen des Vorfalls als ca. 20 - 30 Jahre alt, dunkle Hautfarbe und dunkel bekleidet, beschrieben. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1575138)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell