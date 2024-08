Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bibel als Diebesgut

Am Donnerstag versuchte ein Mann eine Bibel aus dem Ulmer Münster zu stehlen.

Um 13.00 Uhr versuchte ein 22-Jähriger eine Bibel aus dem Ulmer Münster zu stehlen. Hierbei kletterte über eine Absperrung zum Altar und nahm die Bibel an sich. Die Pfarrerin konnte dies beobachten. Sie sprach den jungen Mann an und nahm ihm die Bibel wieder ab. Der Tatverdächtige war der Polizei bereits bekannt. Eine Streife konnte ihn kurze Zeit später in der Nähe des Münsters vorläufig festnehmen. Der Mann hatte noch weiteres mutmaßliches Diebesgut bei sich. Unter anderem auch ein goldenes Kreuz mit einer Jesusfigur. Wo dieses gestohlen wurde ist bislang unklar. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Eigentümer. Der 22-jährige Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis: Der Meldung liegt ein Foto der sichergestellten Gegenstände bei. Das Bild ist zur einmaligen Veröffentlichung zusammen mit dieser Suchmeldung honorarfrei freigegeben.

