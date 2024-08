Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Schnellfahrende im Visier

Acht Fahrende sehen nach einer Kontrolle der Polizei am Mittwoch jetzt Anzeigen entgegen. Einer aus der Slowakei musste sofort bezahlen.

Kontrolliert hat die Polizei den Verkehr auf der L1079 bei Herbrechtingen. Zwischen Hausen o.L. und Eselsburg auf Höhe Lenzenhöfe hatten sie einen KOntrollstelle eingerichtet. Dort sind 70 km/h erlaubt, aber nur unter günstigsten Umständen. Doch diese Grenze überschritten zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr gleich acht Fahrende. Sie sehen jetzt Bußgeldern und in einem Fall einem Punkt entgegen. Die Spitzenreiterin, eine 34-Jährige, fuhr mit ihrem Suzuki Pkw 99 km/h. Auf sie kommt ein Bußgeld von mindestens 150 Euro und ein Punkt zu. Ein 29-jähriger Slowake fuhr 22 km/h zu schnell. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er sofort mit 125 Euro in bar zur Kasse gebeten. Auch die weiteren Schnellfahrenden mit 16 bis 20 km/h über dem Erlaubten müssen mit Bußgeldern von 60 Euro rechnen.

