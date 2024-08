POL-BOR: Heek - Ahauser Landstraße nach Unfall gesperrt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Graes, Thiebrink; Tatzeit: 05.08.2024, zwischen 05.50 Uhr und 15.15 Uhr; Unbekannte sind am Montag in ein Wohnhaus in Ahaus-Graes eingedrungen. Um in das Gebäude in der Bauerschaft Thiebrink zu gelangen, brachen die Täter eine Tür auf. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise ...

