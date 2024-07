Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (12. bis 18. Juli 2024) sind vier Wohnungseinbrüche in Oberhausen bei der Polizei angezeigt worden. Gute Quote: In drei Fällen blieb es beim Versuch, wie in diesem Fall in Oberhausen-Sterkrade: Ein unbekannter Täter gelangte auf den rückwärtigen Balkon einer Mietwohnung im Erdgeschoss und versuchte ein Fenster zur Wohnung aufzuhebeln. Das war allerdings so gut gesichert, dass der Einbruch scheiterte. Der Täter entfernte sich unerkannt in unbekannte Richtung vom Tatort. Täterhinweise liegen nicht vor.

Sie wollen Ihr zu Hause auch so gut sichern? Der polizeiliche Sicherheitsexperte kommt zu Ihnen nach Hause, um Sie zu beraten und über Möglichkeiten zu informieren. Das Angebot ist kostenlos - vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 0208 826 4511.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell