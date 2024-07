Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schockanruf: Anonymer Anrufer forderte hohe Bargeldsumme als Kaution

Oberhausen (ots)

"Ihr Sohn hat einen Fußgänger überfahren und muss jetzt in Untersuchungshaft! Es sei denn, Sie zahlen sofort eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro!" Der anonyme Anruf mit dem sinngemäßen Wortlaut ging am Mittwochmittag (17.07.) bei einer 88-jährigen Oberhausenerin ein. Die Seniorin wurde durch den Anrufer, der ohne Akzent in Deutsch sprach, aufgefordert, das Gespräch zu keiner Zeit zu beenden. Zusätzlich zur Geldforderung wurden u.a. Bankdaten abgefragt. Leider glaubte die Frau dem Anrufer jedes Wort und sammelte sämtliches Bargeld, das sie in ihrer Wohnung hatte, zusammen und übergab wenig später eine hohe Summe an einer Bushaltestelle auf der Mühlenstraße. Eine "Frau Braun", die das Geld angenommen hatte, konnte die 88-Jährige dürftig beschreiben:

- Ca. 1,70m groß - Brünette mittellange Haare - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Weitere Ermittlungen laufen derzeit durch das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell