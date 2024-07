PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzungen +++ Einbrüche in Garagen +++ Kennzeichen entwendet +++

Limburg (ots)

1.

Gefährliche Körperverletzung in Limburg Tatort: 65549 Limburg, Industriestraße, Parkplatz Lidl Tatzeit: Sonntag, 28.07.2024, zwischen 02:35 Uhr und 02:50 Uhr

Der Geschädigte wurde auf dem Lidl-Parkplatz in Limburg von mehreren Personen geschlagen und getreten.

Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte während eines Einsatzes in der Grabenstraße in Limburg darauf hingewiesen, dass der 27jährige Geschädigte aus dem Rhein-Lahn-Kreis kurz zuvor eine Glasflasche auf eine unbekannte Person geworfen und diese verletzt haben soll. Anschließend sei der Geschädigte aus der Grabenstraße geflüchtet.

Zur Tatzeit traf sich der Geschädigte mit mehreren, teils unbekannten Personen auf dem Lidl Parkplatz um den vorausgegangenen Sachverhalt zu klären. Er sei dann unvermittelt von mehreren der Personen geschlagen und getreten worden, bis ihm die Flucht gelang.

Der Geschädigte wurde verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Zeugen und Hinweisgeber zu dem Flaschenwurf in der Grabenstraße und der anschließenden Auseinandersetzung auf dem Lidl-Parkplatz werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2.

E-Bikes bei Einbrüchen aus Garagen entwendet Tatort: 35789 Weilmünster, Taubenweg und Rotkehlchenweg Tatzeit: Samstag, 27.07.2024, zwischen 00:00 Uhr und 04:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bei Einbrüchen in Weilmünster E-Bikes entwendet worden.

Unbekannte Täter öffneten auf einem Grundstück in der Taubenstraße eine unverschlossene Garage und entwendeten hieraus ein hochwertiges Pedelec der Marke "Haibike". Hierbei hoben die unbekannten Täter das Pedelec über die Grundstücksmauer und flohen in unbekannte Richtung. Das Pedelec konnte durch eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung mitten auf der Straße im Weilmünsterer Wohngebiet aufgefunden werden.

Im Rotkehlchenweg öffneten mutmaßlich dieselben unbekannten Täter gewaltsam eine mit einem Wohnhaus verbundene Garage, indem sie eine Seitentür der Garage aufhebelten. Aus der Garage wurde ein hochwertiges Pedelec der Marke "Cube" entwendet.

Durch aufmerksame Anwohner konnten auf deren Videoanlage zwei verdächtige Personen, die als Täter in Betracht kommen, aufgezeichnet werden. Bei den unbekannten Tätern handelt es sich demnach um zwei männliche, dunkel gekleidete Personen, welche eine Kopfbedeckung und eine Gesichtsmaskierung trugen.

Die Polizei ermittelt und erbittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-40 sachdienliche Hinweise.

3.

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen Tatort: 65599 Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße Tatzeit: Samstag, 27.07.2024, zwischen 17:50 Uhr und 18:00 Uhr

Im Tatzeitraum entwendete ein unbekannter Täter an einem Pkw Kia das vordere und hintere amtliche Kennzeichen: LM-YR 432. Der Pkw war zum Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Langendernbacher Straße in Frickhofen geparkt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

