PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: E-Bike aus Garage gestohlen +++ Roller kurzzeitig entwendet und mutwillig beschädigt

Limburg (ots)

1. E-Bike aus Garage gestohlen,

Weilburg-Hirschhausen, Am Birnbaum, Mittwoch, 24.07.2024, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 15:00 Uhr

(vb) Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen stahlen Unbekannte ein E-Bike in der Straße "Am Birnbaum" in Weilburg-Hirschhausen. Ohne Einbruchsspuren zu hinterlassen, entwendeten sie das E-Bike der Marke "KEK" sowie den dazugehörigen Gepäckträger mit Box aus einer Garage. Anschließend flüchteten die Fahrraddiebe mit dem Stehlgut in Höhe von ca. 4.500 EUR. Bei sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des E-Bikes wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0.

2. Roller kurzzeitig entwendet und mutwillig beschädigt, Hadamar, Marienstraße, Mittwoch, 24.07.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 08:00 Uhr

(vb) In der Marienstraße entwendeten Unbekannte von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen einen Roller kurzzeitig und beschädigten diesen stark. Dazu begaben sich die Täter zu einem Carport, wo die blaue Piaggio Vespa abgestellt war. Sie zerstörten die Elektronikabdeckung, einen Rückspiegel sowie den Tacho und entfernten sich mit dem Stehlgut. Unweit des Tatorts, am Friedhof im Gelgenbergweg, stellten die Diebe den Roller schließlich ab und suchen das Weite. Die Polizeistation Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell