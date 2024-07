PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Bäckereifiliale eingebrochen +++ Einsätze für Feuerwehr und Polizei +++ Betrunkener Rollerfahrer stürzt ohne Helm +++ Erschreckend viele Verstöße +++

1. In Bäckereifiliale eingebrochen,

Elbtal, Mainzer Landstraße, Montag, 22.07.2024, 20:30 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 04:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Elbtal eingebrochen und haben hohen Sachschaden hinterlassen. Die Täter begaben sich auf das Grundstück eines Supermarktes in der Mainzer Landstraße und hebelten dort mit roher Gewalt die Zugangstür zu dessen Bäckereifiliale auf. Im Inneren versuchten sie noch eine weitere Tür zu öffnen, was offenbar misslang. Aus der Verkaufstheke entwendeten die Unbekannten Bargeld, wobei sie mehrere Behältnisse beschädigten. Anschließend verschwanden die Einbrecher mit ihrer Beute im Wert von knapp 300 EUR. An Sachschaden hinterließen sie allerdings einiges, dieser wird auf 10.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Einsätze für Feuerwehr und Polizei,

Merenberg und Limburg, Montag, 22.07.2024, 16:15 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag mussten Feuerwehr und Polizei in Merenberg und Limburg aktiv werden. Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 16:15 Uhr zu einem Feld an der L 3109 bei Merenberg gerufen. Dort war eine Weinbergraupe in Brand geraten. Diese hatte sich offenbar aufgrund Überhitzung selbst entzündet. Die Feuerwehr löschte das Gerät und kühlte es mit Wasser herunter. Gegen 17:50 Uhr wurde ein Brand auf einem Feld an der K 521 bei Limburg gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer auf einem Stoppelfeld lokalisieren und schnell löschen. In beiden Fällen ergaben sich für die Polizei keine Hinweise auf strafbare Handlungen.

3. Betrunkener Rollerfahrer stürzt ohne Helm, Löhnberg, Auf dem Kalk, Montag, 22.07.2024, 14:20 Uhr

(wie) Ein betrunkener Mann ist am Montagnachmittag in Löhnberg ohne Helm mit einem Motorroller gestürzt und verletzt worden. Der 33-Jährige war mit einem Motorroller der Marke SMC in Löhnberg unterwegs. In der Straße "Auf dem Kalk" stürzte er von der Wetzlarer Straße her kommend mit dem nicht versicherten Zweirad zu Boden. Bei der Fahrt hatte er keinen Schutzhelm getragen. Notarzt, Rettungsdienst und Polizei eilten zur Unfallstelle, wo der Verletzte medizinisch versorgt wurde. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass an dem Roller ein schon mehrere Jahre altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Somit fehlte die obligatorische Versicherung des Motorollers. Zudem stellte sich schnell der Grund für den Unfall des 33-Jährigen heraus, er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

4. Erschreckend viele Verstöße,

Dornburg-Dorndorf, Hauptstraße, Mittwoch, 17.07.2024, 10:45 Uhr bis 12:20 Uhr

(wie) In Dorndorf hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der letzten Woche erschreckend viele Verstöße festgestellt. Die Beamten hatte ihr Geschwindigkeitsmessgerät zwischen 10:45 Uhr und 12:20 Uhr in der Hauptstraße nahe einer Bushaltestelle im 30 km/h Bereich aufgebaut. In dieser Zeit passierten 83 Fahrzeuge die Messstelle, von denen 31 zu schnell unterwegs waren. Somit blitzte es bei mehr als jedem dritten Fahrzeug und das Messgerät fertigte Beweisbilder. Immerhin beschränkten sich die Überschreitungen größtenteils auf den Verwarngeldbereich, lediglich drei Fahrzeuge waren mehr als 20 km/h zu schnell und die Fahrer müssen nun mit einem Bußgeldbescheid mit Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg rechnen. Schnellstes Fahrzeug war ein Lkw mit 54 km/h.

Daher weist die Polizei daraufhin: Schon kleine Geschwindigkeitsüberschreitungen können insbesondere in 30 km/h Bereichen fatale Folgen haben. Während der Anhalteweg eines Pkw bei 30 km/h noch circa 18 Meter beträgt, steigt dieser Wert bei 50 km/h bereits auf circa 40 Meter. Dies bedeutet, wenn Sie bei 30 km/h noch rechtzeitig vor einem Fußgänger in 18 Metern Entfernung anhalten können, überfahren Sie diesen bei 50 km/h noch fast ungebremst! Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets der Beschilderung und den örtlichen Gegebenheiten an.

