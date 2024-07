PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Machete zugestochen +++ Triebtäter festgenommen +++ Exhibitionist belästigt Mädchen +++ Auto gestohlen +++

1. Mit Machete zugestochen,

Limburg, Marienbader Ring, Sonntag, 21.07.2024, 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann in Limburg bei einem Streit mit einer Machete schwer verletzt worden. Der 45-Jährige war in einem Mehrfamilienhaus im Marienbader Ring mit anderen in Streit geraten. Dieser setzt sich offenbar auch im Vorgarten des Gebäudes fort. Anwohner beobachteten, wie sich mehrere Männer lautstark stritten, bis einer davon zu einem Pkw ging und sich mit einem Schlagstock und einer Machete bewaffnete. Anschließend soll der Täter auf den 45-Jährigen eingeschlagen und dann sogar mit der Machete zugestochen haben. Hierbei wurde der Angegriffene schwer verletzt. Seine Kontrahenten brachten ihn in den Mercedes, aus dem zuvor die Waffen geholt worden waren und fuhren ihn in das Limburger Krankenhaus. Ein Mann begleitete den Verletzten in die Notaufnahme, die anderen verschwanden mitsamt dem Täter, der zugestochen hatte. Im Krankenhaus wurde der Schwerverletzte notoperiert, weitere Behandlungen sind notwendig. Die Polizei konnte den 44-jährigen Täter im Nachhinein ermitteln, seine Wohnung wurde auf richterliche Anordnung durchsucht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Triebtäter festgenommen,

Merenberg, Im Ohlenstück, Samstag, 20.07.2024, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es bei Merenberg zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen, der Täter konnte festgenommen werden. Eine 26-Jährige verließ nach 03:00 Uhr die Merenberger Kirmes und wollte zu Fuß nach Hause laufen. Hierbei bemerkte sie, dass sie von einem unbekannten Mann verfolgt wurde. Daher rief sie einen Freund an und telefonierte mit diesem. Auf dem Weg von der Straße "Im Ohlenstück" über eine Grünfläche in Richtung Allendorfer Straße soll sich der Unbekannte plötzlich schnell genähert und die Frau niedergerissen haben. Als er versuchte die 26-Jährige auszuziehen und offenbar zu vergewaltigen, wehrte sich diese erheblich. Es gelang ihr, den Angreifer abzuwehren und ihn zu verletzten. So konnte er sein Vorhaben nicht zu Ende bringen. Zeugen hatten die Schreie von der Grünfläche vernommen und die Polizei verständigt. Zwischenzeitlich konnte der angerufene Freund mit Unterstützung am Tatort eintreffen und den die Flucht ergreifenden Täter dingfest machen. Die eintreffende Streife nahm den 20-Jährigen fest, ihm war offenbar die Nase gebrochen worden. Die 26-Jährige war bei dem Vorfall ebenfalls verletzt worden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten, der 20-Jährige musste die Beamten nach Behandlung im Krankenhaus und einer Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06431) 9140-0 entgegen.

3. Exhibitionist belästigt Mädchen,

Limburg, Schiede, Samstag, 20.07.2024, 14:05 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag zwei Jugendliche in der Limburger Innenstadt sexuell belästigt. Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen waren gemeinsam in der Fußgängerzone unterwegs, als ihnen ein Unbekannter auffiel, der sie immer wieder eindringlich ansah. Später stand er in einem Gebüsch und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, während er die Mädchen anstarrte. Auch als die Jugendlichen davonliefen, verfolgte der Unbekannte sie weiter. Am ZOB suchten sich die Mädchen schließlich Hilfe bei einer Passantin, diese verständigte sofort die Polizei. Daraufhin verschwand der Unbekannte schnell, die Streifen konnten ihn nicht mehr ausfindig machen. Der Täter wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, südländisch aussehend mit kurzen schwarzen Haaren sowie einem schwarzen Vollbart und einem Tattoo am linken Arm. Bekleidet war er mit einer kurzen gepunkteten Hose in schwarzweiß und einem gepunkteten kurzärmeligen Shirt in ähnlicher Farbkombination. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Auto gestohlen,

Limburg, Am Renngraben, Freitag, 19.07.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 06:00 Uhr

(wie) Am Wochenende ist in Limburg ein Auto gestohlen worden. Ein 25-Jähriger hatte am Freitagnachmittag einen schwarzen VW Scirocco auf einem Parkplatz an der Straße "Am Renngraben" abgestellt. Als er am Montagmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den Pkw entwendet hatten. Nachdem der VW auch in der Umgebung nicht aufgefunden werden konnte, wird nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahls ermittelt. An dem Scirocco im Wert von knapp 10.000 EUR war zuletzt das amtliche Kennzeichen WW-JL 130 angebracht. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Scheibenwischer abgerissen,

Weilburg-Waldhausen, Moretzstraße, Sonntag, 21.07.2024, 15:00 Uhr

(wie) In Waldhausen hat ein wütender Mann am Sonntagnachmittag ein Auto beschädigt. Der 41-Jährige wurde gegen 15:00 Uhr beobachtet, wie er in der Moretzstraße unbefugt durch Gärten lief und schließlich sogar den Scheibenwischer von einem geparkten Auto abriss. Die alarmierte Streife konnte den Täter noch in der Nähe des Pkw antreffen, der Scheibenwischer lag noch auf dem Boden. Nachdem der wütende Mann beruhigt werden konnte, verließ er freiwillig den Bereich und ging nach Hause. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung nahmen die Polizisten auf.

6. Auf Kornmarkt mit Messer gedroht,

Limburg, Kornmarkt, Samstag, 20.07.2024, 15:15 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag hat ein Obdachloser in Limburg andere Menschen mit einem Messer bedroht. Gegen 15:15 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da ein Mann auf dem Kornmarkt Passanten zunächst mit einer Spielzeugpistole bedrohte. Ein 71-Jähriger sprach den Täter daraufhin an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin zog der Obdachlose ein Küchenkneipchen hervor und ging damit auf den Mann zu. Schließlich drehte der Bedroher um und verschwand in Richtung Neumarkt. Dort konnte der 46-jährige polizeibekannte Mann auch von der Streife angetroffen und kontrolliert werden. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

7. Betrunken nach Benzin gebettelt,

Dornburg, Landesstraße 3280, Sonntag, 21.07.2024, 16:00 Uhr

(wie) Ein betrunkener Mann ist bei Dornburg mit einem Pkw liegengeblieben und hat andere nach Benzin angebettelt. Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 16:00 Uhr die Polizei, da ein schwarzer Mercedes verkehrsbehindernd auf einem Waldweg an der L 3280 von Hausen kommend stehen würde. Zudem habe der Fahrer nach Benzin gebettelt. Eine Streife überprüfte den 40-jährigen Fahrer daraufhin. Dieser war mit Spritmangel liegengeblieben. Da den Beamten schnell ein deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug, ließen sie den Fahrer einen Test durchführen. Dieser zeigte einen Wert von über 2,4 Promille. Daher nahm die Streife den Mann fest und mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

