Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. RW) - Eine leicht verletzte Person und über 60.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Schramberg (ots)

Dienstagabend hat es in Schramberg einen Unfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person gegeben. Ein 64-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 20 Uhr die Lauterbacher Straße in Richtung Lauterbach. An der dortigen Baustellenampel am Ortsausgang bildete sich ein kleiner Rückstau, welchen der 64-Jährige übersah und mit seinem Skoda auf den VW eines 28-Jährigen auffuhr. Im Verlauf beschädigte er mindestens drei weitere Fahrzeuge, bevor er gegen die Baustellenabsperrung fuhr und stehen blieb. Eine 24-Jährige wurde durch den Aufprall auf ihr Fahrzeug leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 60.000 Euro. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell