POL-BO: Radarkontrollen für die 42. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Geschäftseinbruch am frühen Donnerstagmorgen, 12. Oktober, in Kirchharpen nach einem Unbekannten, der in einem roten Kleinwagen vom Tatort geflüchtet sein soll. Wer hat etwas gesehen? Nach aktuellem Kenntnisstand warf ein Unbekannter gegen 2.10 Uhr mit einem Gullydeckel die Tür des Lottogeschäfts am Suitbertweg ...

