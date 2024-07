PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM: +++Unfallfluchten+++Unfälle unter Alkoholeinfluss+++Alkohol- und Drogenfahrt+++Alleinunfall mit Motorrad+++

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfall mit Sachschaden am Haus

Tatort: 65597 Hünfelden-Dauborn, Neesbacher Straße 1 a

Zeit: Donnerstag, 18.07.24, 20:00 Uhr - Freitag, 19.07.24, 08:10 Uhr

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Neesbacher Straße in Dauborn. Beim Rückwärtsfahren oder Wenden fuhr er oder sie gegen die Hauswand des Geschädigten. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Der oder die Unfallverursacher/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht mit Traktor

Tatort: 65597 Hünfelden-Kirberg, Ohrener Weg 8

Zeit: Freitag, 19.07.24, 13:29 Uhr

Ein grüner Traktor befuhr den Ohrener Weg aus Richtung Richtung Ohren kommend in Richtung Kirberg. Ein Lkw-Fahrer fuhr in entgegengesetzte Richtung. Als beide Fahrzeuge aneinander vorbei fuhren wurde der Außenspiegel des Lkws beschädigt. Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten aus Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schutzpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter 06431/9140-0 zu melden.

3. Sturz eines Motorradfahrers

Unfallort: Kreisstraße 418, Gemarkung 35792 Löhnberg-Selters

Unfallzeit: Freitag, 19.07.2024, 15:50 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 418 zwischen Selters und Drommershausen zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der 25-jährige Fahrer aus dem Hochtaunuskreis befuhr mit seinem Motorrad, BMW-Enduro, die Kreisstraße in Richtung Löhnberg-Selters. Im Kurvenbereich verlor der Fahrer, ohne das weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Das Motorrad rutsche in die Leitplanke und wurde beschädigt. Der Fahrer blieb trotz des Sturzes unverletzt. Es entstand Sachschaden von 4000 EUR

4. Verkehrsunfallflucht in Runkel

Unfallort: 65594 Runkel, Im Valler 37

Unfallzeit: Freitag, 19.07.2024, 16:00 - 17:00 Uhr

Im Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Pkw, VW T-Roc, und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Pkw am Fahrbahnrand der Straße Im Valler in Höhe der Hausnummer 37. Nachdem sie zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Fahrzeugheck. Die Schadenshöhe am VW T-Roc wird auf 3000 EUR geschätzt.

Hinweisgeber / Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 zu melden.

5. Auffällige Fahrweise = Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung

Ort: 35781 Weilburg-Hasselbach

Zeit: Samstag, 20.07.2024, 01:10 Uhr

Durch eine Streife der Polizeistation Weilburg wurde am frühen Samstag morgen ein Fahrzeugführer kontrolliert, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Der 36-jährige Fahrer eines Audis, aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, fiel einer Streife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtet sich der Verdacht, da der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand. Es erfolgte die Festnahme des Beschuldigten mit anschließender Blutentnahme durch einen Arzt auf der Polizeistation. Bevor der Festgenommene den Heimweg antreten durfte, wurde sein Führerschein sichergestellt.

6. Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Im Kohlgarten Tatzeit: Freitag, 19.07.2024, 21:30 Uhr - Samstag, 20.07.2024, 08:45 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Kubach eingebrochen, haben die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und das komplette Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Im Erdgeschoss wurde zuvor ein Fenster aufgehebelt und sich dadurch Zutritt ins Gebäudeinnere verschafft. Anschließend wurden sämtliche Räume aufgesucht und die Schränke durchwühlt. Am Fenster entstand ein Sachschaden von 800 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 entgegen.

7. Trunkenheitsfahrt Elz-Malmeneich

Tatort: 65604 Elz Limburger Straße - B 8 Richtung Malmeneich

Tatzeit: Samstag, 20.07.24, 03:40 Uhr

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der Zeuge konnte um 03:40 Uhr einen Pkw feststellen, dessen Fahrer offensichtlich nicht mehr in der Lage war, dass sein Fahrzeug sicher zu führen. Zunächst durchfuhr der Pkw die Ortslage von Elz. Dabei kam das Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Im Weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug Richtung Malmeneich. Am Ortseingang konnte das Fahrzeug von einer Streife der Limburger Polizei angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 57-jährige Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Im Anschluss wurde der Fahrzeugführer zu Dienststelle verbracht. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die fällige Sicherstellung des Führerscheins konnte nicht durchgeführt werden, da der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

8. Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Tatort: B 54 Gemarkung Hadamar, Abfahrt Hadamar

Tatzeit: Samstag, 20.07.24, 05:48 Uhr

Aufgrund von Alkoholisierung in Verbindung mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam ein 21-Jähriger aus dem Kreis Limburg-Weilburg von der Fahrbahn ab. Der Fahrer fuhr mit seinem Pkw die B 54 aus Richtung Limburg kommend in Richtung Rennerod. Er beabsichtigte offensichtlich die Ausfahrt Hadamar zu befahren. Aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit überfuhr der Fahrer die Verkehrsinsel, beschädigte die dortige Beschilderung und Leitpfosten und kam erst ca. 400 Meter später im Graben zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,-EUR. Der Fahrer kam zur Überprüfung ins Limburger Krankenhaus. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, da er offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auch dieser Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell