PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ E-Scooter gestohlen +++ Feuer an Wohnhaus +++ Motorrollerfahrerin bei Unfall verletzt +++ Dreiste Schrottsammler +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. E-Scooter gestohlen,

Limburg, Im Schlenkert, Montag, 15.07.2024, 08:55 Uhr bis 10:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag ist in Limburg ein E-Scooter gestohlen worden. Ein 23-Jähriger hatte gegen 08:55 Uhr seinen schwarzen Xiaomi Elektroroller am Jobcenter in der Straße "Im Schlenkert" abgestellt. Als er gegen 10:20 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Elektrokleinstfahrzeug im Wert von knapp 400 EUR entwendet hatte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Feuer an Wohnhaus,

Weilmünster, Dietenhäuser Straße, Montag, 15.07.2024, 10:55 Uhr

(wie) In Weilmünster ist es am Montagvormittag zu einem Brand an einem Wohnhaus gekommen. Ein 39-Jähriger vernahm gegen 10:55 Uhr aus Richtung des Balkons am Wohnhaus in der Dietenhäuser Straße Knistergeräusche und Rauch. Als er dort nachsah, entdeckte er mehrere brennende Gegenstände unter dem Balkon. Diese werden dort stets gelagert. Der Mann verständigte die Feuerwehr, zog noch nicht brennende Gegenstände aus dem Gefahrenbereich und versuchte mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich und verhinderte ein Übergreifen auf das Gebäude. So entstand auch nur Sachschaden an den Gegenständen, das Gebäude wurde nicht beschädigt. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben sich für die Polizei bisher nicht.

3. Motorrollerfahrerin bei Unfall verletzt, Runkel-Schadeck, Steedener Straße, Montag, 15.07.2024, 09:00 Uhr

(wie) Bei einem Unfall in der Nähe von Runkel ist am Montagvormittag eine Frau auf einem Motorroller verletzt worden. Die 68-Jährige befuhr mit einem Piaggio Roller die Steedener Straße von Runkel kommend in Richtung Steeden. Hierbei hatte sie vergessen den Blinker nach rechts wieder auszuschalten, sodass dieser durchgehend lief. Die missinterpretierte ein 54-Jähriger, der mit einem Peugeot von der L 3063 in die Steedener Straße nach links in Richtung Runkel abbiegen wollte. Als er den blinkenden Roller sah, fuhr er an und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, da der Roller doch geradeaus weiter fuhr. Die 68-Jährige stürzte in der Folge von dem Roller und wurde verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

4. Dreiste Schrottsammler,

Waldbrunn, Neustraße, Dienstag, 09.07.2024, 18:00 Uhr

(wie) Am Dienstag der vergangenen Woche haben dreiste Schrottsammler zum wiederholten Male unbefugt ein Grundstück in Waldbrunn betreten. Die Unbekannten hatten das Grundstück in der Neustraße bereits mehrfach heimgesucht und waren vom Besitzer jeweils davongeschickt worden. Das ausgesprochene Hausverbot interessierte die Männer jedoch nicht und sie kehrten am letzten Dienstag wieder zurück. Auch als der Grundstücksbesitzer sie wieder des Platzes verwies, ignorierten die Fremden dies. Angeblich würden sie nach Personen suchen. Auch die Drohung mit der Polizei schreckte die Täter nicht ab. Die offensichtlich als Schrottsammler erkennbaren Männer verschwanden nach circa fünf Minuten mit ihrem LKW. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Bitte melden Sie sich auch, wenn Ihnen ähnliches widerfahren ist. Zögern sie nicht, wirklich die Polizei zu rufen, falls jemand unbefugt Ihr Grundstück betritt.

5. Radfahrer zu Fall gebracht und geflohen - Zeugen gesucht - Update zum gesuchten Fahrzeug, Weilburg, Nassaustraße, Samstag, 13.07.2024, 16:40 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Weilburg einen Radfahrer zu Fall gebracht und ist dann einfach davon gefahren. Eine 32-Jährige war mit ihrem Fahrrad in der Nassaustraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Ein nachfolgender Autofahrer in einem grauen SUV der Marke BMW überholte das Rad, fuhr jedoch so nah daran vorbei, dass die 32-Jährige stürzte und verletzt wurde. Anschließend fuhr der Unbekannter weiter ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Eine kurz darauf vorbeikommende Autofahrerin hielt an und leistete erste Hilfe. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell