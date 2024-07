PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzungen +++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus +++ Verkehrsunfallflucht in Weilburg +++

Limburg (ots)

1.

Gefährliche Körperverletzung auf der Kirmes in Dehrn Tatort: 65594 Runkel-Dehrn, Burgfriedenstraße Tatzeit: Samstag, 13.07.2024, 04:47 Uhr

Auf dem Nachhauseweg von der Kirmes in Dehrn wurde der Geschädigte von mehreren Personen geschlagen und getreten.

Zur Tatzeit war der 28jährige Geschädigte aus Hadamar auf dem Weg von der Dehrner Kirmes nach Hause. Dabei bemerkte er, wie mehrere Personen ein Mädchen ansprachen. Da diese Personen bereits zuvor Ärger mit einem anderen Mädchen gehabt haben sollen, sei er dem Mädchen zur Hilfe gekommen. In der Folge sollen mehrere Personen aus der Gruppe auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben. Der Geschädigte erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht und musste zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

2.

Gefährliche Körperverletzung in Bar in Limburg Tatort: 65549 Limburg, Neumarkt Tatzeit: Samstag, 13.07.2024, 02:45 Uhr

Während eines Besuchs in einer Bar in Limburg wurde der Geschädigte mit einem Trinkglas geschlagen und dadurch verletzt.

Zur Tatzeit besuchte der 44jährige Geschädigte aus Limburg mit Freunden eine Bar auf dem Neumarkt in Limburg. Dort kam es zwischen dem unbekannten Täter und anderen Personen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als der Geschädigte versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten, wurde er ohne Vorwarnung von dem unbekannten Täter mit einem Trinkglas geschlagen. Der Geschädigte konnte den Schlag abwehren, erlitt aber dennoch eine Verletzung an seiner linken Hand.

Zeugen und Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus Tatort: 35781 Weilburg, Goethestraße Tatzeit: Dienstag, 09.07.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.07.2024, 09:00 Uhr

In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag sind Unbekannte in ein leerstehendes Wohnhaus in der Goethestraße in Weilburg eingebrochen und haben das Haus nach Wertgegenständen durchsucht.

Derzeit unbekannte Täter haben die Scheibe eines Fensters des Wohnhauses eingeschlagen und sind dadurch in das Hausinnere gelangt. Im Haus wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Da sich in dem Haus, das auf Grund von Renovierungsarbeiten nicht bewohnbar ist, keine Wertgegenstände befanden, gingen die Täter leer aus. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4.

Verkehrsunfallflucht in Weilburg Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße Tatzeit: Freitag, 12.07.2024, zwischen 07:20 Uhr und 15:15 Uhr

Im Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher beim Ein- / oder Ausparken einen geparkten Pkw und flüchtete.

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Pkw, VW Golf, auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Frankfurter Straße, Höhe Hausnummer 21, in Fahrtrichtung Lahnbrücke. Als sie nach der Arbeit zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Die Höhe des Schadens wird auf 500,- EUR geschätzt.

Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471 / 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell