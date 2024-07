PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Schmuck aus Vitrinen gestohlen +++ Auto in Brand gesetzt +++ Mit Bierflasche zugeschlagen +++ Linienbus mehrfach ausgebremst - Zeugen gesucht +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Schmuck aus Vitrinen gestohlen,

Hadamar, Am Elbbachufer, Donnerstag, 11.07.2024, 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte Schmuck aus Vitrinen eines Hotels in Hadamar gestohlen. Die verschlossenen Glasvitrinen stehen im Foyer des Hotels in der Straße "Am Elbbachufer". Unbekannte nutzten zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr einen unbeobachteten Moment und öffneten die Vitrinen auf unbekannte Weise. Die darin enthaltenen Schmuckstücke im Wert von circa 1.800 EUR steckten sie ein und verschwanden anschließend mit der Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Auto in Brand gesetzt,

Weilburg-Waldhausen, Hochstraße, Donnerstag, 11.07.2024, 23:40 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Auto auf einem Firmengelände in Waldhausen in Brand gesetzt. Ein 38-Jähriger bemerkte gegen 23:40 Uhr das Feuer an einem auf dem Firmengelände in der Hochstraße abgestellten VW. Er verständigte die Feuerwehr und versuchte bis zu deren Eintreffen mit einem Feuerlöscher gegen den Brand vorzugehen. Die Feuerwehr löschte schließlich das in Vollbrand stehende Auto und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstatt. Offensichtlich war das Feuer von außen an dem VW gelegt worden. Anhand von Bildern einer Videoüberwachung konnte nachvollzogen werden, dass sich kurz vor dem Brand ein Unbefugter auf dem Firmengelände aufgehalten hatte. Der Unbekannte wird beschrieben als circa 20-30 Jahre alt, Glatze, schlank, 180-190 cm groß, er hat einen Sportanzug und hell-dunkle Sportschuhe getragen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Mit Bierflasche zugeschlagen,

Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, Donnerstag, 11.07.2024, 16:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist am Bahnhof Eschhofen ein Jugendlicher von einem Unbekannten mit einer Bierflasche geschlagen worden. Der 14-Jährige war aus einem Zug gestiegen und hatte den Bahnhof verlassen. Auf einem Trampelpfand an der Bahnhofstraße kam ihm ein Mann entgegen. Dieser soll ihm dann mit einer Bierflasche unvermittelt auf die Hand geschlagen haben. Weitere Schläge habe der Junge abwehren können. Anschließend sei der 14-jährige davongelaufen, während der Unbekannte ihm hinterherrief, dass er stehen bleiben solle. Der Angreifer wurde beschrieben als vermutlich Deutscher, 1,75 m groß, untersetzte Statur, Glatze, graumelierter etwas längerer Bart, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, grünen Cargo-Shorts und braunen Schuhen. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

4. Betrunkenen Autofahrer aus Verkehr gezogen, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Donnerstag, 11.07.2024, 18:30 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Donnerstagabend in Limburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatte über Notruf einen schlangenlinienfahrenden Dacia in der Limburger Innenstadt gemeldet. Dieser soll auch über eine rote Ampel, in den Gegenverkehr, über den Gehweg und in einen Grünstreifen gefahren sein. Im Bereich der Schiede/Ste.-Foy-Straße entdeckte eine Streife das beschriebene Fahrzeug und stoppte es. Der 57-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und ordneten eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein stellten sie sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 57-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

5. Linienbus mehrfach ausgebremst - Zeugen gesucht, Limburg, Diezer Straße, Donnerstag, 11.07.2024, 13:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag ist in Limburg ein Linienbus mehrfach von einem Autofahrer ausgebremst worden, hierbei verletzt sich eine Mitfahrerin im Bus. Ein 40-Jähriger befuhr im Linienverkehr mit dem Kraftomnibus die Diezer Straße. Zwischen dem Blitzer und der Stiftstraße bremste ein vorausfahrender 52-Jähriger mit einem VW Golf mehrfach ohne erkennbaren Grund stark ab. Deshalb musste der Busfahrer ebenfalls stark bremsen, was den Sturz einer 87-Jährigen zur Folge hatte. Die Frau verletzte sich leicht und begab sich anschließend zum Arzt. Der VW-Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den verursachten Unfall, sondern beleidigte den Busfahrer sogar mehrfach und fuhr davon. Der Mann konnte wenig später von der Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Mitfahrer aus dem Bus, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

6. Betrunken Unfall verursacht und geflohen, Bad Camberg-Erbach, Erlenbachstraße, Freitag, 12.07.2024, 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat eine betrunkene Autofahrerin einen Unfall in Erbach verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die 52-Jährige wurde gegen 01:30 Uhr beobachtet, wie sie mit einem Dacia die Erlenbachstraße befuhr. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampelanlage. Anschließend fuhr sie einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die stark betrunkene Frau konnte wenig später von der Polizei in ihrem Auto festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille. Die 52-Jährige wurde daher festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins durfte die Frau die Dienststelle wieder verlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 14.000 EUR.

