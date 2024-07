PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher flieht +++ Trickdiebe machen Beute +++ Betrug bei Dacharbeiten +++ Bei Unfall mit Sattelzug schwer verletzt +++ Betrunkener verursacht Unfall am frühen Morgen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher flieht,

Selters, Am Urseltersbrunnen, Montag, 08.07.2024, 15:30 Uhr

(wie) Am Montag wollte ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Selters einbrechen, er ergriff die Flucht, als er auf einen Bewohner traf. Der Einbrecher betrat das Grundstück in der Straße "Am Urseltersbrunnen" und hebelte die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Ein Bewohner wurde auf die Geräusche aufmerksam und ging zu der Tür. Als der Täter den Bewohner erblickte, rannte er in Richtung Bahnhof davon. Der Einbrecher wurde beschrieben als 170-180 cm groß, 20-30 Jahre alt, südländischer Typ, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, dunkles T-Shirt, dunkle Hose und mit blauen Einweghandschuhen an den Händen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

2. Trickdiebe machen Beute,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 08.07.2024, 19:20 Uhr

(wie) In Limburg haben Trickdiebe einer Bande am Montagabend Schmuck aus einer Vitrine gestohlen. Die zwei Frauen und ein Mann betraten hintereinander ein Juweliergeschäft im Gebäude eines großen Supermarktes in der Westerwaldstraße. Eine Täterin lenkte die Verkäuferin geschickt ab, während die andere den Blick auf die anvisierte Vitrine vom Blick anderer Kunden abschottete. Dies nutzte der männliche Täter schließlich, um die Vitrine mit einem unbekannten Werkzeug zu öffnen und diverse Armbänder und Ketten aus Gold herauszunehmen. Anschließend verließen die Diebe den Verkaufsraum wieder. Als der Diebstahl bemerkt wurde, waren die Täter bereits mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro geflohen. Beschrieben wurden die Diebe wie folgt:

Täterin 1:

Weiblich, 25-30 Jahre alt, südosteuropäischer Phänotyp, schulterlange brünette Haare mit blonden Strähnen, bekleidet mit dunkler Jacke, dunklem T-Shirt mit hellem Aufdruck, dunkler Hose, blau-weißen Sneakern

Täterin 2:

Weiblich, circa 25 Jahre alt, südosteuropäischer Phänotyp, schulterlange schwarze Haare, schwarze Brille, bekleidet mit: schwarzem ärmellosem Kleid, weißen Sneakern, brauner Handtasche

Täter 3:

Männlich, 35-40 Jahre alt, südosteuropäischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, bekleidet mit: blauer Jacke, grauem Hemd, dunkler Jeans, schwarzen Sneakern mit weißer Sohle

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Betrug bei Dacharbeiten,

Bad Camberg-Erbach, Am Dombach, Montag, 08.07.2024, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) In Erbach haben unlautere Handwerker versucht einen Hausbesitzer zu betrügen. Der 73-Jährige befand sich in seinem Garten, als ein weißer Mercedes Sprinter mit FB-Kennzeichen anhielt und eine Person daraus Dacharbeiten mit einem Rest Aludachverkleidung anbot. Aufgrund des Preises von 150 EUR willigte der Hausbesitzer ein und ließ die Männer einen Schuppen mit dem Material verkleiden. Plötzlich meldete sich der angebliche Chef der Truppe und forderte nun 8.500 EUR für die Arbeit. Nach einem Gespräch forderte er dann "nur" noch 4.000 EUR. Der 73-Jährige fuhr mit seiner Frau los, um das Geld zu besorgen, was jedoch glücklicherweise an den Öffnungszeiten der Bank scheiterte. Schließlich verschwanden die Unbekannten, da sie offenbar Angst davor hatten, dass der Hausbesitzer die Polizei gerufen haben könnte. Auf dem Sprinter war ein auffälliger Schriftzug der Firma "Buderus" auf dem Dach zu sehen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Fenster an Schulgebäude beschädigt,

Dornburg-Frickhofen, Mozartstraße, Freitag, 05.07.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 06:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte an einem Frickhofener Schulgebäude eine Fensterscheibe beschädigt. Der oder die Unbekannten betraten unbefugt das Schulgelände in der Mozartstraße. Am Schulgebäude wurde dann die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters eingetreten. Anschließend verschwanden der oder die Täter unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

5. Zwei Verletzte bei Unfall in Niederbrechen, Brechen, Limburger Straße, Montag, 08.07.2024, 18:40 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 in Niederbechen sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Eine 34-Jährige befuhr mit einem Opel die Limburger Straße. Kurz vor der Ampelanlage an der Kreuzung mit der Bahnhofstraße wendete die Frau ihren Pkw, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. So kam es zum Zusammenstoß mit dem im Gegenverkehr fahrenden VW eines 21-Jährigen. Dieser prallte gegen die Seite des Opel. Bei der Kollision wurden die beiden Beteiligten leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 EUR.

6. Betrunkener verursacht Unfall am frühen Morgen, Weilmünster, Landesstraße 3021, Montag, 08.07.2024, 07:20 Uhr

(wie) Ein erheblich betrunkener Autofahrer hat am frühen Montagmorgen bei Weilmünster einen Verkehrsunfall verursacht. Der 44-Jährige befuhr mit einem Dacia die L 3021 von Wolfenhausen kommend in Richtung Laubuseschbach. Vor der Zufahrt in einen Verkehrskreisel verlor er aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Dacia kollidierte mit der Verkehrsinsel und den darauf befindlichen Verkehrsschildern. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Eine Streife nahm den Unfall mit einem Schaden in Höhe von circa 3.200 EUR auf und ließ den 44-Jährigen einen Atemalkoholtest machen. Dieser zeigte einen Wert von über 2,6 Promille. Daher wurde der Mann festgenommen und musste die Beamten für eine Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein stellten sie sicher, anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

7. Bei Unfall mit Sattelzug schwer verletzt, Limburg, Bundesstraße 8, Dienstag, 09.07.2024, 11:20 Uhr

(wie) Am Dienstag ist eine Motorrollerfahrerin bei einem Unfall mit einem Sattelzug auf der B 8 bei Limburg schwer verletzt worden. Die 67-Jährige befuhr mit einem 50er Motorroller die B 8 von Limburg kommend in Richtung Lindenholzhausen. An der Ampelkreuzung mit der Pariser Straße musste sie an der roten Ampel hinter einem dort bereits stehenden Pkw anhalten. Hinter dem Roller fuhr ein 35-Jähriger mit einem Sattelzug und hielt ebenfalls an. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr der Lkw-Fahrer an, der Pkw und der Roller dahinter standen jedoch noch. So fuhr der Sattelzug gegen den noch wartenden Motoroller, brachte diesen zu Fall und überrollte schließlich Roller und Fahrerin mit den Vorderreifen. Ein danebenstehender Autofahrer hatte dies beobachtet und brachte den Lkw-Fahrer dazu, sofort wieder zurückzusetzen. Hierbei kam es noch zur Kollision mit dem hinter dem Sattelzug stehenden Renault eines 34-Jährigen. Die 67-jährige Rollerfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle, brachte sie ein Rettungshubschrauber in eine Klinik in Gießen. Der unter Schock stehende Lkw-Fahrer wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme zogen die Beamten einen Gutachter hinzu. Bis kurz vor 14:00 Uhr kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen auf der B 8. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 4.500 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell