POL-LM: +++ mehrere Gartenhütten angegangen +++ Bedrohung +++ Streitigkeiten +++ Beleidigung auf sex. Grundlage +++

Limburg (ots)

1. Einbrüche in Gartenhütten

65599 Dornburg-Frickhofen, Freitag, 05.07.2024 bis Sonntag, 07.07.2024

In einer Kleingartenkolonie unweit des Schwimmbades sind in den beiden zurückliegenden Nächten drei Gartenhütten Ziel von Einbrechern geworden. Hierbei entstand vorrangig Sachschaden durch Hebeleinwirkung an Fenstern sowie Türen der Hütten. Zum Berichtszeitpunkt war nicht sicher, ob Gegenstände entwendet wurden. Eine der betroffenen Gartenhütten wurde sogar in beiden Nächten angegangen. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 - 91400 zu wenden.

2. Bedrohung / Körperverletzung / Sachbeschädigung / Beleidigung

65618 Selters, Brunnenstraße, Samstag, 06.07.2024, 20:00 Uhr

Scheinbar aus Ärger über ein Verkehrsmanöver entwickelte sich ein Streit zwischen zwei Männern. Der Beschuldigte fuchtelte zunächst mit einem Messer, legte es dann beiseite und ging auf den anderen Mann los. Er schlug ihm gegen die Brust und schubste ihn in sein Auto zurück. Dann trat er noch gegen das Fahrzeug und verursachte leichten Sachschaden. Zudem beleidigte er den anderen Mann auf rassistische Art und Weise. Die eingesetzte Streife nahm die Strafanzeige auf und führte eine Gefährderansprache durch. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnr. 06431 - 91400 zu wenden.

3. Streitigkeiten auf Campingplatz

65549 Limburg, Schleusenweg, Samstag, 06.07.2024, 22:30 Uhr

Aufgrund von lautstarken Feierlichkeiten einer Gruppe Gäste des Campingplatzes kam es zunächst zu Beschwerden und schließlich auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den Gästen und Angehörigen des Personals. Die vor Ort geschickten Beamten nahmen entsprechende Strafanzeigen auf und konnten für den Rest des Abends für Ruhe sorgen.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

4. Beleidigung auf sexueller Grundlage

35781 Weilburg, dortiger Busbahnhof

Sonntag, 07.07.2024, 10.00 Uhr

Am Sonntagvormittag sprach eine unbekannte männliche Person eine 26-jährige Frau an, die auf ihren Bus wartete. Der unbekannte Mann machte ihr Avancen und fragte sie, ob sie mit ihm kommen wolle. Hierbei massierte der unbekannte Mann permanent seinen Intimbereich. Zu einer Berührung zwischen den Beiden kam es nicht. Die junge Frau konnte den unbekannten Mann verbal zurückweisen und fuhr mit dem nächsten Bus fort. Im Anschluss floh der unbekannte Mann.

Der unbekannte Mann wurde beschrieben als:

- Ca. 165cm groß - Gebrechliche Statur - Graue, sehr kurze Haare, - Schwarze Jacke (ähnlich eines Stoffblousons) - Blaue Jogginghose - Blauer Rucksack

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnr. 06471 - 93860 zu wenden.

