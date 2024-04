Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl durch angebliche Caritas Mitarbeiter

Neuwied (ots)

Neuwied - Die 75jährige Geschädigte teilte am 07.04.2024 auf der PI Neuwied mit, dass sie am 06.04.2024 Besuch von einer angeblichen Mitarbeiterin der "Caritas" hatt. Die Frau hielt sich ca 15 Minuten in der Wohnung auf und sammelte angeblich Spenden für bedürftige Ukrainer. Als die Geschädigte abends zu Bett ging, stellte sie fest, daß eine Vielzahl an Schmuckgegenständen aus ihrer Schmucktruhe im Schlafzimmer fehlten. Sie vermutete, daß der Diebstahl durch eine weitere Person begangen wurde, den sie beim Besuch der Frau nicht bemerkte. Beim Diebesgut handelt es sich insbesondere um Ringe und Ketten. Die Schadenshöhe konnte nicht genau beziffert werden, bewegt sich im mittleren 4-stelligen Bereich.

