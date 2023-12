LPI-NDH: Ladendiebin gefaßt

Niedersachswerfen (ots) - Am 30.12.2023 gegen 20:30 Uhr ging ein 24-jähriger Hundehalter mit seinem Tier in Niedersachswerfen / Harzstraße auf dem Gehweg in Richtung Ortsausgang nach Ilfeld Gassi. Von der gegenüberliegenden Straßenseite seien plötzlich 2 größere Hunde gekommen, wobei einer dieser Hunde unvermittelt den kleineren Hund des 24-Jährigen angriff. Dies konnte der Hundehalter zwar unterbinden, indem er sein Tier auf den Arm nahm. Allerdings wurde er dabei ...

