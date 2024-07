PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher in Weilburg festgenommen +++ E-Scooter aus abgeschlossenem Hof gestohlen +++ Verletzte bei Auseinandersetzung +++ Aggressor taucht wieder in Klinik auf +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher in Weilburg festgenommen,

Weilburg, Bismarckstraße, Freitag, 05.07.2024, 03:00 Uhr

(wie) Die Polizei konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz nach seiner Tat in Weilburg einen Einbrecher festnehmen. Zwei Täter begaben sich gegen 03:00 Uhr zu einer Garage in der Bismarckstraße und versuchten dort das Schloss gewaltsam zu öffnen. Dies misslang zunächst, sodass die Einbrecher ein weiteres Werkzeug holten und damit dann das Holztor aufhebelten. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei rief. Dieser beschrieb die Täter beide als 170- bis 180 cm groß und dunkel gekleidet mit schwarzen Taschen mit diversen Werkzeugen darin. Während die Streifen zum Tatort eilten, betraten die Täter die Garage und verließen sie kurz darauf wieder in Richtung der Frankfurter Straße. Eine Streife sah einen der Täter in der Frankfurter Straße und kontrollierte ihn. Der 43-Jährige hatte das Brecheisen und weitere Einbruchswerkzeuge bei sich, zudem fanden die Polizisten Betäubungsmittel bei dem Mann. Dem zweiten Täter war noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht gelungen. Dieser soll einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem dicken weißen Streifen auf der Brust getragen haben. Er konnte von den anderen Streifen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ob und wenn ja, was aus der Garage gestohlen wurde, steht derzeit nicht fest. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen fest und brachten ihn in einer Zelle unter. Die weitere Sachbearbeitung und die polizeilichen Maßnahmen übernimmt nun die Kriminalpolizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. E-Scooter aus abgeschlossenem Hof gestohlen, Dornburg-Frickhofen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 03.07.2024, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 04.07.2024, 05:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Frickhofen ein E-Roller aus einem verschlossenen Hof gestohlen worden. Unbekannte öffneten die Zugangstür zu dem überdachten Hof in der Bahnhofstraße mit Gewalt und gelangten so auf das Grundstück. Dort fanden die Einbrecher einen E-Scooter der Marke Zhejiang und entwendeten diesen. Mit der Beute im Wert von circa 500 EUR verschwanden die Unbekannten wieder. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Kellerabteil aufgebrochen,

Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 01.07.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2024, 23:00 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der ersten Wochenhälfte ein Kellerabteil in Weilburg aufgebrochen und Angelausrüstung daraus gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße und begaben sich in den Keller. Dort brachen sie das Vorhängeschloss eines Abteils auf und gelangten so in das Innere. Aus dem Kellerabteil entwendeten die Täter dann Angeln und Anglerausrüstung sowie einen Badewannenlift. Mit der Beute im Wert von über 2.500 EUR verließen die Einbrecher anschließend das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Auto aufgebrochen,

Weilburg, Ahäuser Weg, Donnerstag, 04.07.2024, 15:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist in Weilburg ein Pkw aufgebrochen und Wertgegenstände daraus gestohlen worden. Ein Unbekannter versuchte die hintere linke Tür des im Ahäuser Weg geparkten weißen Land Rover Defender aufzubrechen, was aber offenbar nicht gelang. Daraufhin schlug der Täter die Glasscheibe der Tür ein. Im Innenraum durchwühlte der Unbekannte die Fächer und Ablagen. Letztendlich wurden zwei Sporttaschen mit Kleidung entwendet. Der Täter verschwand unerkannt. Höhe des Sachschadens und Wert der Beute summieren sich auf über 2.500 EUR. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

5. Verletzte bei Auseinandersetzung,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 04.07.2024, 18:45 Uhr

(wie) Bei einer körperlichen Auseinandersetzung sind am Donnerstagabend Männer auf dem Limburger Bahnhofsplatz verletzt worden. Zeugen riefen gegen 18:45 Uhr die Polizei, da sich dort mehrere Personen schlagen würden. Eine Fußstreife und weitere Streifen eilten zum Bahnhof und konnten einen Beteiligten der Auseinandersetzung antreffen. Ein weiterer hatte sich zu Fuß entfernt, konnte aber wenig später in der Nähe angehalten werden. Offenbar war es zwischen einem 46-Jährigen und einem 19-Jährigen sowie weiteren Personen zu einem Streit wegen des Verkaufs eines Mobiltelefons gekommen. Dies artete in eine Schlägerei aus, bei der auch mit einem Messer gedroht worden sein soll. Aufgrund der Schlägerei wiesen beide angetroffenen Personen Verletzungen auf, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Eine weitere Kontrolle in einer Klinik lehnten die Männer ab. Der 46-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, ihm nahm ein Arzt eine Blutprobe ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Angetroffenen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Aggressor taucht wieder in Klinik auf, Limburg, Auf dem Schafsberg, Donnerstag, 04.07.2024, 07:40 Uhr

(wie) Nachdem ein Mann am Mittwoch bereits per Platzverweis aus einer Limburger Klinik geschickt wurde, benahm er sich am Donnerstagmorgen wieder daneben. Die Polizei wurde gegen 07:40 Uhr erneut ins Krankenhaus Auf dem Schafsberg gerufen, da der schon bekannte 30-Jährige im Kreißsaal das Personal verbal einschüchtern würde. Die Klink sprach nach dem erneuten Vorfall ein Hausverbot gegen den aggressiven Mann aus, welches die Polizei dem 30-Jährigen erläuterte und dann durchsetzte. Die Beamten drohten die Ingewahrsamnahme an, falls der Mann sich nicht an das Hausverbot halten sollte. Danach verließ der Aggressor das Gelände und kehrte nicht mehr zurück, sodass das Klinikpersonal nun wieder seiner Arbeit nachgehen konnte. Der Entbindung seines Kindes konnte er so aufgrund seines Verhaltes nicht beiwohnen.

7. Verletzte nach Unfall bei Löhnberg,

Löhnberg, Landesstraße 3020, Donnerstag, 04.07.2024, 18:35 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist es bei Löhnberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau verletzt wurde. Eine 21-Jähre befuhr mit einem Kia die Abfahrt von der B 49 zur L 3020 in Richtung Löhnberg. An der Einmündung fuhr die Fahrerin auf die Landesstraße ein, ohne auf die dort vorfahrtsberechtigt von Löhnberg Richtung Niedershausen fahrende 54-Jährige in ihrem Porsche zu achten. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Front des Kia gegen die Beifahrerseite des Porsche prallte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich nach der Unfallaufnahme eigenständig zu einem Arzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 EUR.

