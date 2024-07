PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Öffentlichkeitsfahndung der Kriminalpolizei +++ Bandendiebe gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung +++

Bandendiebe gesucht - Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial der Videoüberwachung, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Samstag, 17.02.2024, 16:30 Uhr

(wie) Nachdem im Februar drei Bandendiebe bei einem Elektronikfachmarkt in Limburg mehrere Mobiltelefone entwendet haben, wendet sich die Polizei nun mit Bildern der Videoüberwachung an die Öffentlichkeit. Die Tat ereignete sich am Samstag, dem 17.02.2024, gegen 16:30 Uhr.

Die bisher unbekannten Täter hatten sich in das Geschäft im Limburger Einkaufszentrum WerkStadt an der Joseph-Schneider-Straße begeben. Zwei Täter (Mann und Frau) lenkten einen Verkäufer geschickt ab, sodass es ihnen möglich war, zwei neue I-Phone 15 Pro Max gegen Attrappen auszutauschen. Die Attrappen sind äußerlich dem Original so ähnlich, dass ein Unterschied nicht zu erkennen ist. Daher blieb der Austausch zunächst unbemerkt und die Täter konnten mit dem Diebesgut das Geschäft verlassen. Ein dritter Täter (Mann) sicherte etwas entfernt die Tat ab. Der Wert der Beute beträgt circa 2800,00EUR.

Die drei Unbekannten traten in gleicher Weise im Bereich Bad Nauheim und Hanau ebenfalls auf.

Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur der Täter führten, wurde von der Limburger Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Veröffentlichung der Aufzeichnungen beim Amtsgericht erwirkt.

Wer die Personen auf den Bildern wiedererkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

