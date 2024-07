PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Krankenhauspersonal bedroht +++ Wegen Kompressorlärm von Mauer gestoßen +++ Taschendieb macht Beute +++ Bei Auffahrunfall verletzt +++

1. Krankenhauspersonal bedroht,

Limburg, Auf dem Schafsberg, Mittwoch, 03.07.2024, 19:10 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Mann das Personal eines Krankenhauses in Limburg bedroht, er wurde von der Polizei mit einem Platzverweis belegt. Der 30-Jähige war mit seiner hochschwangeren Frau in das Krankenhaus gekommen, da die Entbindung bevorstand. Auf der entsprechenden Station kam es immer wieder zu Problemen mit dem Mann, die jedoch zunächst noch verbal beigelegt werden konnten. Als das rund um Entbindungen sicher stressresistente Personal dann aber konkret von dem Mann bedroht wurde, alarmierte es die Polizei. Die Beamten trafen den Mann im Eingangsbereich des Krankenhauses an und redeten ihm ordentliche in Gewissen. Außerdem erhielt er einen Platzverweis und verließ daraufhin das Klinikgelände.

2. Wegen Kompressorlärm von Mauer gestoßen, Weilburg, Wilhelmstraße, Mittwoch, 03.07.2024, 20:35 Uhr

(wie) Ein Mann hat am Mittwochabend in Weilburg einen anderen von einer Mauer gestoßen und schwer verletzt, weil ihm dessen Kompressor zu laut war. Gegen 20:35 Uhr führte ein 55-Jähriger Arbeiten auf seinem Grundstück an der Wilhelmstraße durch, wofür auch ein Kompressor genutzt wurde. Dies missfiel offenbar einem 48-Jährigen, der auf das Grundstück gelaufen kam und das sofortige Abstellen der Lärmquelle forderte. Hierbei entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Mann den 55-Jährigen derart gestoßen haben soll, dass dieser rückwärts eine über einen Meter hohe Mauer herabfiel und sich schwer verletzte. Anschließend verschwand der Angreifer. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Verletzte bereits vom Rettungsdienst behandelt und kurz darauf in ein Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren leiteten die Beamten ein. Hinweise zu der Körperverletzung erbittet die Weilburger Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

3. Taschendieb macht Beute,

Limburg, Mundipharmastraße, Mittwoch, 03.07.2024, 11:00 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag ist eine Seniorin in einem Limburger Supermarkt bestohlen worden. Die 83-Jährige war zum Einkaufen in den großen Supermarkt in der Mundipharmastraße gekommen. Dort legte sie eine Stofftasche im Einkaufswagen ab, in der sich auch die Geldbörse mit Inhalt befand. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein Unbekannter die Tasche aus dem Wagen. Als die Dame den Diebstahl bemerkte, war der Täter längst mit der Beute verschwunden. Da Diebstähle dieser Art in den letzten Wochen mehrfach im Landkreis vorgekommen sind, bittet die Polizei nochmals auch beim Einkaufen um Vorsicht. Achten Sie auf Ihre Wertsachen und behalten Sie diese am besten nah am Körper! Diebe nutzen jede Gelegenheit, die sich ihnen bietet. Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen und weisen Sie sie auf die Gefahren hin.

4. Bei Auffahrunfall verletzt,

Bad Camberg, Limburger Straße, Mittwoch, 03.07.2024, 20:55 Uhr

(wie) In Bad Camberg ist am Mittwochabend eine Person bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem BMW die Limburger Straße in Richtung Erbach. Als die vorausfahrende 60-Jährige ihren VW verkehrsbeding abbremsen musste, schaffte es der Fahranfänger nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen und fuhr gegen das Heck des Pkw. Bei der Kollision wurde ein 46-jähriger Beifahrer in dem VW leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 EUR, der BMW musste abgeschleppt werden.

