Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines E-Bikes

Zwischen Freitag, 03. Februar 2024, 16.00 Uhr, und Sonntag, 04. Februar 2024, 17.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße Am Stickteich das E-Bike HAIBIKE, Trekking 3.5 eines 42-Jährigen aus dessen Schuppen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 04. Februar 2024, wurde um 12.00 Uhr auf dem Vardeler Weg ein 22-jähriger Führer einer Sattelzugmaschine aus Bakum festgestellt, für die kein Versicherungsschutz bestand. Zudem war der digitale Fahrtenschreiber nicht in Betrieb. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 02. Februar 2024, in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Lohne, Lindenstraße, die Geldbörse samt Inhalt einer 63-jährigen aus deren Jackentasche. Zur genannten Zeit hielt sich die 63-Jährige für Einkäufe in dem dort ansässigen Verbrauchermarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Sonntag, 04.Februar 2024, in der Zeit 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Damme, Große Straße, das Mobiltelefon iPhone 15, schwarz, inklusive Klapphülle, einer 21-Jährigen aus Haselünne (Landkreis Emsland) aus deren mitgeführter Handtasche. Zur genannten Zeit besuchte die 21-Jährige den Karnevalsumzug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: 05491 999360 entgegen.

Dinklage - mehrere Einbrüche auf Unterstellplatz für Wohnwagen

Zwischen Freitag, 02. Februar 2024, 15.00 Uhr, und Sonntag, 04. Februar 2024, 13.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Dinklage, Brockdorfer Straße, auf das Gelände eines Gehöftes, welches als Unterstellmöglichkeit für Wohnwagen genutzt wird. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu mehreren Wohnwagen, die sie durchsuchten. Auch drangen die Täter das Wohnhaus sowie eine auf dem Grundstück befindliche Scheune ein. Ob sie auch etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 04. Februar 2024, 18.30 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Holdorf mit einem Pkw die Lohner Straße in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholgehalt wurde mit 1,83 Promille gemessen. Es folge die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

