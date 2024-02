Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Polizei zieht positive Bilanz nach Karnelvalsumzug mit anschließender Aftershowparty

Am Sonntag, 04. Februar 2024, fand ab 14.11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug in Ramsloh statt. Am Umzug nahmen etwa 1500 Aktive teil, bestehend aus 27 Festwagen und 59 Fußgruppen. Den Umzug besuchten ca. 10000 Zuschauer. Im Rahmen der Anfahrtskontrollen wurden an den Umzugswagen lediglich geringe Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt. Es überwogen zahlreiche positive Beispiele: So führte die Mehrheit der Fahrer der Ackerschlepper einen aktuellen Versicherungsnachweis mit. Lediglich ein einziger Fahrerlaubnisverstoß musste geahndet werden. Darüber hinaus wurde aufgrund von Mängeln an der Bremsanlage zwei Festwagen die Weiterfahrt nach Umzugsende untersagt. Die Akzeptanz der Teilnehmenden in Bezug auf die Kontrollen der Festwagen war durchweg gegeben. An der Aftershow-Party im Festzelt nahmen etwa 3000 Personen teil. Diese verlief bis auf vereinzelte alkoholbedingte Zwischenfälle störungsfrei. Auch wurden nur geringe Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Gegen 21:00 Uhr streifte in der Schulstraße in Ramsloh eine Busführerin beim Einfahren in eine Einbahnstraße einen dort abgestellten Funkstreifenwagen. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Aftershow-Party wurde vom Veranstalter gegen 0:00 Uhr beendet. Gegen 00.10 Uhr kam es im Zuge der Erteilung eines Platzverweises vom Veranstaltungsgelände zu einer Widerstandshandlung eines deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 24-jährigen Barßelers gegenüber fünf Polizeibeamten des PK Friesoythe. Dem Barßeler war im zeitlichen Vorfeld aufgrund seines aggressiven Verhaltens bereits durch die Sicherheitskräfte ein Hausverbot für das Festzelt erteilt worden. Da der 24-Jährige sich weigerte, das Veranstaltungsgelände zu verlassen, wandte sich der Sicherheitsdienst an die Polizei. Der 24-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte und lehnte die Angabe seiner Personalien ab. Weil er sich auch den Beamten sehr aggressiv verhielt, wurde er letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell