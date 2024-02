Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - friedlicher Verlauf des sogenannten Heiligabend

Am gestrigen Abend fand ab 21.00 Uhr in Damme der sogenannte Fastnachts-Heiligabend statt. Etwa 20.000 Besucher feierten in der Nacht vom 03. auf den 04. Februar in den Festzelten und Gaststätten der Dammer Innenstadt feuchtfröhlich und ausgelassen miteinander Carneval. Aus Sicht der Polizei fällt die Bilanz zum Verlauf des "Heiligabend" grundsätzlich positiv aus. In Anbetracht der hohen Besucherzahlen gab es nur ein geringes Aufkommen von Straftaten. So kam es mit zunehmender Alkoholisierung zu vereinzelten Diebstahlsdelikten und körperlichen Auseinandersetzungen. Als Negativbeispiel muss an dieser Stelle allerdings folgender Vorfall genannt werden: Gegen 05.00 Uhr wollten die Beamten die Personalien eines stark alkoholisierten Mannes feststellen. Dieser war hiermit nicht einverstanden und leistete massiven Widerstand. In dieser Situation solidarisierten sich etwa 150, ebenfalls stark alkoholisierte Personen mit dem Betroffenen, indem sie versuchten, die Stimmung noch weiter anzuheizen. Durch ein hohes Aufgebot an Einsatzkräften und deren konsequentes Einschreiten konnte die Lage allerdings schnell unter Kontrolle gebracht und so weitere Straftaten verhindert werden. Insgesamt kam es zu drei kurzfristigen Ingewahrsamnahmen. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Die weitere strafrechtliche Aufarbeitung dieses Vorfalls läuft.

