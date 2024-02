Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Jacke

Am Samstag, 03. Februar 2024, zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Spielpark im Industriering die Jacke einer 37-Jährigen aus Cloppenburg. Die Jacke hing im Tatzeitraum an der dortigen Garderobe. Sie ist von der Marke "Bomboogie", blau und hat eine Pelzkapuze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW

Am Sonntag, 04. Februar 2024, zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter im Garreler Weg die Scheibe der schwarzen A-Klasse eines 64-Jährigen aus Lastrup und entwendeten das VDO Daytona Autoradio, ein BECKER Navigationsgerät, zwei CD-Taschen samt Inhalt, ein Nintendo DS inkl. Spiele sowie eine schwarze Motorradjacke der Marke FLM. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Waldparkplatz beim Rehazentrum abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04461) 9430 entgegen.

Garrel - Brand in Lebensmittelwerk

Am Sonntag, 04. Februar 2024, entwickelte sich gegen 14.30 Uhr in einer Produktionshalle eines Lebensmittelwerkes in der Industriestraße an einem Förderband im Obergeschoss aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer. Dieses schlug in eine starke Rauchentwicklung um. Durch die hierdurch ausgelöste Brandmeldeanlage wurden Mitarbeiter auf das Feuer aufmerksam und konnten es bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Garrel (20 Einsatzkräfte, vier Fahrzeuge) mit eigenen Mitteln löschen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Brand entstand Sachschaden von ca. 20000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 03. Februar 2024, 18.00 Uhr, und Sonntag, 04. Februar 2024, 12.50 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Straße Landwehr zwei auf einem Parkstreifen am Straßenrand parkende Fahrzeuge. Ein Transporter, Ford Transit Custom wurde an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt, einem grauen Hyundai Kona wurden im Bereich der linken Fahrzeugseite Kratzer zugefügt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 04. Februar 2024, 22.15 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Garrel mit einem Pkw die Hauptstraße in Garrel ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntag, 04. Februar 2024, kam es um 18.10 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall: ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg, ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Halen und ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Quakenbrück befuhren in genannter Reihenfolge die Fritz-Reuter-Straße stadtauswärts. Vor einer Ampel mussten der 21-Jähriger du der 24-Jährige verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der Quakenbrücker zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 24-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieses wiederum auf den PKW des 21-jährigen Cloppenburgers geschoben. Der 24-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin, wohnhaft in Cloppenburg, wurden durch den Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen. Der PKW des Quakenbrückers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 10000 Euro.

