Herborn: 24 Fahrzeuge zerkratzt / Polizei bittet um Mithilfe

Wie bereits am 13.11.2023 berichtet, zerkratzte ein Unbekannter in der Johannesbergstraße eine Vielzahl an Autos. Mittlerweile meldeten sich bei der Polizei insgesamt 24 Geschädigte deren Fahrzeuge zerkratzt wurden. Ein bereits vorliegender Kostenvoranschlag eines Fahrzeugs liegt bei über 4.000 Euro. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden im oberen fünfstelligen Euro Bereich aus. Der Täter zerkratzte ein Fahrzeug in der Kallenbachstraße und die restlichen Fahrzeuge im Bereich der Johannesbergstraße. Die Fahrzeuge parkten nicht nur an der Straße, sondern standen auch auf Grundstücken oder unter Carports der Geschädigten. Da sich der Bereich über die gesamte Johannesbergstraße erstreckt, besteht die Möglichkeit, dass der Täter von der Stadt nach Hause oder von einer Feierlichkeit an der Herborner Grillhütte in Richtung Stadt lief. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (10.11.2023), 23:30 Uhr und Samstag (11.11.2023), 09:00 Uhr. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Täter in der Kallenbachstraße, Johannesbergstraße oder im Nahbereich beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Täter machen? Hat sich der Täter persönlich, in den sozialen Medien oder per Messenger mit seiner Tat gerühmt?

Hinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar: Kupferkabel geklaut

In der Hermannsteiner Straße, auf dem Gelände eines örtlichen Stromversorgers, durchtrennten Unbekannte zwischen Dienstag (14.11.2023), 12:00 Uhr und Mittwoch (15.11.2023), 09:30 Uhr, mehrere Zaunelemente und gelangten so auf das Gelände. Dort entwendeten sie mehrere hundert Meter Kupferkabel und entfernten sich unerkannt. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) bitte um Zeugenhinweise. (D.H.)

Hüttenberg: Scheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug in der Rheinfelser Straße die Seitenscheibe eines Fahrzeugs ein und entwendete aus dem Innenraum eine geringe Menge an Bargeld. Ein 40-jähriger Hüttenberger hatte dort am Mittwoch (15.11.2023), um 15:00 Uhr, seinen Ford Transit abgestellt und am Donnerstag (16.11.2023), um 05:30 Uhr, den Diebstahl festgestellt. Hinweise von Zeugen sind bitte an die Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu richten. (D.H.)

