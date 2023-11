POL-LDK: SUV touchiert Rollerfahrer + Polo stößt mit Roller zusammen + Betonmischer kommt von Fahrbahn ab + LKW streift VW Bus + und weitere

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Katzenfurt: SUV touchiert Rollerfahrer

Wie die Polizei jetzt erfuhr, ereignete sich am Montag (23.10.2023), um 13:15 Uhr, eine Unfallflucht auf der B277 zwischen Katzenfurt und Ehringshausen. Hierbei überholte ein Unbekannter mit seinem dunklen SUV mit Anhänger einen 19-jährigen mit seinem Roller. Dabei streifte der Unbekannte mit seinem Anhänger den linken Außenspiegel des Rollerfahrers und flüchtete anschließend. Der Schaden an dem Spiegel wird mit 50 Euro beziffert. Durch den Zeugen konnte bei dem Unbekannten das Teilkennzeichen: LDK-XC abgelesen werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Herborn (02772/4705-0) Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Identität des Unbekannten und zu seinem Fahrzeug machen können. (D.H.)

Sinn: Polo stößt mit Roller zusammen

In Edingen kam es im Einmündungsbereich Bundesstraße 277/ Brückenstraße zu einem Unfall. Ein 17-jähriger Sinner fuhr mit seinem Roller auf der Bundestraße in Richtung Katzenfurt. Eine 32-jährige Frau aus Greifenstein bog mit ihrem Polo von der Brückenstraße nach links auf die B277 in Richtung Sinn ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 800 Euro. Zum genauen Unfallhergang machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Die Polizei in Herborn bittet Zeugen sich unter Tel. 02772/4705-0 zu melden. (D.H.)

Sinn: Betonmischer kommt von Fahrbahn ab

Auf der B277 zwischen Edingen und Katzenfurt kam am Mittwoch (15.11.2023), um 09:15 Uhr, ein Betonmischer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 57-jährige Kreuztaler war nach seinen Angaben mit seinem Betonmischer in Richtung Katzenfurt unterwegs. Hier kam ihm ein Unbekannter mit einem dunklen Audi auf seinem Fahrstreifen entgegen, sodass der Kreuztaler nach rechts ausweichen musste, von der Fahrbahn abkam und auf dem Acker zum Stehen kam. Laut ihm hatte der unbekannte Audi ein LDK Kennzeichen und der Fahrer sei ein älterer Mann mit weißen Haaren gewesen. Der Audi Fahrer hielt nicht an und flüchtete. Der Schaden wird mit 1.200 Euro beziffert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Audi und seinem Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn (02772/4705-0) zu melden. (D.H.)

Blasbach: LKW streift VW Bus

Eine 51-jährige Sinnerin fuhr am Montag (13.11.2023), um 07:55 Uhr, mit ihrem VW Bus auf der Landesstraße 3053 von der A480 kommend in Richtung Blasbach. Auf dieser Strecke geriet nach ihren Angaben ein entgegenkommender 7,5t LKW auf ihren Fahrstreifen, wodurch der LKW gegen ihren linken Außenspiegel stieß. An dem Spiegel entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der unbekannte LKW Fahrer reagierte nicht und fuhr weiter. Die Polizei in Wetzlar sucht nach Unfallzeugen und bittet um Hinweise unter 06441/918-0. (D.H.)

Hohenahr: Mazda bekommt Spiegel abgefahren

Im Begegnungsverkehr kam es auf der Landesstraße 3053 zwischen Blasbach und Hohenahr zum Zusammenstoß zwischen dem Mazda 6 eines 18-jährigen Bad Endbacher und dem Fahrzeug eines Unbekannten. Dieser fuhr mit seinem Fahrzeug die Strecke von Blasbach kommend und fuhr nach der Schilderung des Bad Endbachers so weit links, dass er gegen den linken Außenspiegel des Mazdas stieß. Er hielt nicht an und fuhr weiter. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Spiegel auf 300 Euro. Hinweise sind an die Polizei in Herborn (02772/4705-0) zu richten. (D.H.)

Dietzhölztal-Ewersbach: Unbekannter fährt gegen Zaunpfosten

Beim Abbiegen verlor am Mittwoch (15.11.2023), um 23:36 Uhr, ein Unbekannter die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den Zaunpfosten eines Wohnhauses in dem Grenzweg. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte von der Straße, Am Ebersbach, nach links in den Grenzweg einbiegen wollte, hierbei die Kontrolle verlor, gegen den Holzpfosten stieß und in Richtung Oranienstraße flüchtete. Der Schaden liegt bei ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg (02771/907-0) in Verbindung zu setzen. (D.H.)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

