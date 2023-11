Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Schlägerei in der großen Pause + Seniorin bestohlen + In Schulen eingebrochen + Kreuz von Grab gestohlen + E-Scooter verschwunden

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Handfeste Auseinandersetzung in der großen Pause -

Heute Morgen in der großen Pause der gewerblichen und kaufmännischen Schulen gerieten zwei Personengruppen aneinander. Etwa 20 Schüler traten und schlugen auf dem Schulgelände aufeinander ein - hierbei kamen neben Faustschlägen und Tritten auch ein Gürtel und ein Stock zum Einsatz. Der Polizei wurden vier Leichtverletzte bekannt. Ein Schüler trug eine Platzwunde am Kinn davon, drei weitere erlitten Prellungen und Schürfwunden. Anhand von Videoaufnahmen konnten drei Tatverdächtige identifiziert werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AGGAS (Arbeitsgruppe Gewalttäter an Schulen) der Kriminalpolizei in Dillenburg machten die Betroffenen keinerlei Angaben hierzu. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen einfacher sowie gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen: Wer hat die Schlägerei heute Morgen während der großen Pause auf dem Schulgelände beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen? Hinweise erbitten die Ermittler der AGGAS unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Dreiste Diebe bestehlen Seniorin -

Ein Unbekannter lenkte am Dienstag (14.11.2023), um 11:00 Uhr, eine 85-jährige Wetzlarerin ab, sodass sein Komplize ihre Handtasche stehlen konnte. Die Wetzlarerin saß in der Seibertstraße in ihrem Fahrzeug, als ein Unbekannter sie ansprach und sie auf einen vermeintlichen Defekt an ihrem rechten Vorderrad aufmerksam machte. Als die Dame ausstieg und nachschaute, nutzte der Komplize die Möglichkeit, öffnete die hintere linke Tür und stahl die Handtasche, die auf der Rücksitzbank lag. Da das Opfer nichts bemerkte, fuhr sie nach Hause und stellte erst dort das Fehlen ihrer Handtasche fest. Der Schaden wird auf 800 Euro beziffert. Das Opfer kann den einen Unbekannten wie folgt beschreiben: Er ist ca. 30 Jahre alt, trägt mittellange, leicht wellige schwarze Haare, soll ein südländisches Erscheinungsbild haben und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar-Münchholzhausen: In Grundschule eingestiegen -

Die Sayn-Wittgenstein-Grundschule war Ziel eines unbekannten Einbrechers. Dieser hebelte zwischen Montag (13.11.2023), 18:00 Uhr, und Dienstag (14.11.2023), 06:05 Uhr an verschiedenen Gebäuden der Schule zwei Fenster auf, stieg dort ein und durchsuchte unter anderem die Räume nach Diebesgut. Die Ermittlungen zu dem entstandenen Schaden und dem Diebesgut dauern noch an. Hinweise von Zeugen sind bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu richten. (D.H.)

Lahnau: Schule nach Wertsachen durchsucht -

Ein Unbekannter brach in dem Zeitraum von Montag (13.11.2023), 21:30 Uhr, bis Dienstag (14.11.2023), 06:10 Uhr, in die Grundschule an der Lahnaue ein. Hierzu öffnete er gewaltsam ein Fenster, konnte so in das Gebäude gelangen und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Die Höhe des Schadens und ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu kontaktieren.

Hüttenberg-Hörnsheim: Bronzekreuz von Grab gestohlen -

Wie die Polizei jetzt erfuhr, entwendete ein Unbekannter auf dem Neuen Friedhof ein ca. 120cm hohes Bronzekreuz, welches auf dem Grab des verstorbenen Ehemanns einer 77-jährigen Hüttenbergerin stand. Nach Angaben der Hüttenbergerin muss sich der Diebstahl in dem Zeitraum zwischen Samstag (04.11.2023), 15:00 Uhr und Donnerstag (09.11.2023), 13:30 Uhr ereignet haben. Der Schaden liegt bei ca. 2.000 Euro. Die Wetzlarer Polizei bitte um Hinweise unter 06441/918-0. (D.H.)

Wetzlar: Unbekannter klaut E-Scooter -

Den Diebstahl seines Segway E-Scooters hat ein 15-jähriger Aßlarer zu beklagen. Diesen hatte er am Dienstag (14.11.2023), um 07:22 Uhr, im überdachten Fahrradstellplatz an der Bahnhof Nordseite abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als er am gleichen Tag um 13:43 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Unbekannter das Schloss durchtrennt und den Scooter gestohlen hatte. Nach Angaben des Aßlarers liegt der Schaden bei 300 Euro. Hinweise sind bitte an Polizei in Wetzlar (06441/918-0) zu richten. (D.H.)

