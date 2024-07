PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Öffentlichkeitsfahndung nach abgängiger Person aus Weilmünster +++ Person bereits seit dem Vortag vermisst

Limburg (ots)

35789 Weilmünster, Taunusstraße 33, Pflegeheim Alloheim, Freitag, 05.07.2024, 09:00 Uhr

Am Freitag, 05.07.2024 um 09:00 Uhr wurde die Polizei in Weilburg über einen vermissten Bewohner des Pflegeheim Alloheim in Weilmünster informiert. Der 91-jährige Heribert ENGEL verließ das Wohnheim bereits am Vortag, also Donnerstag, 04.07.2024 gegen 16:00 Uhr. Er gab an spazieren zu gehen und kehrte auch über Nacht nicht zurück in das Heim. Der vermisste Herr Engel verließ die Einrichtung bereits mehrfach, auch für einen längeren Zeitraum, kehrte aber immer wieder selbstständig zurück. Aufgrund seines Alters und einer sich anbahnenden Demenz kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer Gefahrensituation befindet. Folgende Beschreibung kann für den Vermissten ausgegeben werden. Circa 170-175cm groß, 70kg schwer, hagere Gestalt, graue kurze Haare als Haarkranz. Bekleidet ist er mit einer blau-grün karierten Stoffhose, beiger Jacke und grün-schwarzem T-Shirt. Bei Sichtung des vermissten Herrn Engel wird gebeten die nächstgelegene Polizei zu informieren.

