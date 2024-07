PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verkehrsunfall mit betrunkenem Autofahrer +++ Verkehrsunfallflucht an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule +++ Verletzte bei Auseinandersetzung in Hadamarer Imbiss+++

Limburg (ots)

+++ Verkehrsunfall mit betrunkenem Autofahrer +++ Tatort: Bundesstraße 54 zwischen Langendernbach und Irmtraut Tatzeit: Freitag, den 05.07.2024, 21:15 Uhr

Am Freitagabend ist ein 44-jähriger Fahrzeugführer mit einem silberfarbenen Skoda Fabia mit slowakischem Kennzeichen auf seiner Fahrt von Irmtraut nach Langendernbach von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Zwecks Durchführung einer Blutentnahme wurde er auf die Polizeistation nach Limburg verbracht.

+++ Verkehrsunfallflucht an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule +++ Tatort: Freiherr vom Stein Straße, 65589 Hadamar Tatzeit: Freitag, den 05.07.2024, 16:10 Uhr - 17:40 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz der Fürst- Johann- Ludwig Schule in Hadamar zu einem Unfall. Dort wurde ein schwarzer Mercedes Benz wahrscheinlich beim Ausparken an der Fahrerseite im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden grüne Lackspuren auf den Mercedes Benz abgetragen. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140- 0 in Verbindung zu setzen.

+++ Verletzte bei Auseinandersetzung in Hadamarer Imbiss+++ Tatort: Neue Chaussee, 65589 Hadamar Tatzeit: Freitag, den 05.07.2024, 20:42 Uhr

Ein 54- jähriger Mann aus Hadamar geriet in einem Imbiss in Hadamar mit vier Männern in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde dieser von mindestens einem Täter ins Gesicht geschlagen und von den anderen Tätern aus dem Imbiss rausgeworfen. Anschließend flüchteten diese fußläufig in Richtung des Bahnhofs in Hadamar.

Die unbekannten Täter werden folgendermaßen beschrieben: - Männlich - Ca. 175 cm groß - Dunkle Haare - Südländisches Erscheinungsbild

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140- 0 in Verbindung zu setzten.

