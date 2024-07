PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mit Auto in Tankstelle gefahren und Polizei angegriffen +++ Vandale festgenommen +++ Drogenhändler kontrolliert +++ Fahrgast greift Taxifahrer an +++ Drei Verletzte bei Unfall auf A 3 +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mit Auto in Tankstelle gefahren und Polizei angegriffen, Weilburg, Limburger Straße, Montag, 08.07.2024, 00:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein berauschter und angetrunkener Mann mit seinem Pkw in ein Tankstellengebäude in Weilburg gefahren, die eintreffenden Polizeibeamten griff er an und wehrte sich erheblich gegen die Festnahme. Gegen 00:20 Uhr meldeten Zeugen einen schreienden Mann auf dem Weilburger Postplatz. Kurz darauf war auch vor der Polizeistation ein lautes Hupen und ein schreiender Mann zu hören. Der Unbekannte fuhr mit einem schwarzen BMW X7 schnell davon. Mehrere Streifen machten sich daraufhin auf die Suche nach dem Randalierer. Gegen 00:25 Uhr entdeckte eine Streife den gesuchten Pkw auf einem Tankstellengelände in der Limburger Straße. Dort war der Fahrer offenbar in das Tankstellengebäude gefahren und hatte sich so Zugang zum Inneren verschafft. Der 49-Jährige kam den Beamten mit gestohlenen Alkoholika in Flaschen in der Hand entgegen. Er trank und überschüttete sich mit dem Vodka und schrie wild umher. Die Anweisungen der Polizei beachtete er nicht und versuchte davon zu laufen. Von einem Beamten wurde der 49-Jährige zu Boden gebracht, konnte sich aber wieder losreißen und lief in Richtung Stadtmitte. Als er einer weiteren Streife entgegenkam, griff er diese unvermittelt an. Die Beamten mussten daraufhin Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten, bis der Mann schließlich wieder zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Hierbei wurden der Angreifer sowie auch drei Beamte verletzt. Selbst gegen das Verbringen in einen Rettungswagen wehrte sich der 49-Jährige erheblich. Im Krankenhaus wurden dem Mann zur Behandlung die Fesseln abgenommen. Dies nutzte er, um kurz darauf wieder Beamte anzugreifen. So wollte er sich den Weg aus dem Krankenhaus erzwingen. Der Mann musste wieder gefesselt und auf dem Krankenbett fixiert werden. Es kam zu weiteren Verletzungen, bei zwei Beamten sowie auch bei dem Angreifer. Nach einer Blutentnahme, die bei dem offensichtlich berauschten und unter Alkoholeinfluss stehenden 49-Jährigen unter Zwang durchgeführt werden musste, wurde der Mann in eine Fachklinik eingeliefert. Er wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen. An Fahrzeug und Tankstelle entstand erheblicher Sachschaden.

2. Vandale festgenommen,

Hadamar, Alte Chaussee, Sonntag, 07.07.2024, 21:20 Uhr

(wie) Am Sonntagabend hat die Polizei in Hadamar einen Vandalen festgenommen, der mehrere Fahrzeuge beschädigt hatte. Gegen 21:20 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, da ein Unbekannter in der Straße "Alte Chaussee" randalierte und gegen geparkte Autos schlug und trat. Eine Streife der Bundespolizei konnte den beschriebenen 27-Jährigen in Tatortnähe anhalten und mit einer Streife der Landespolizei kontrollieren. Der Vandale stand deutlich unter Alkoholeinfluss und war psychisch labil. Die Bundespolizei brachte den Festgenommenen zur Polizeistation Limburg, während die Kolleginnen der Landespolizei die diversen Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro an den Fahrzeugen in der Straße aufnahmen. Da sich der 27-Jährige bei seiner Tat verletzt hatte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Behandlung seiner Verletzung schätzte ein Arzt in einer anderen Fachklinik den psychischen Zustand des Mannes ein und nahm ihn dort stationär auf.

3. Drogenhändler kontrolliert,

Weilburg, Mauerstraße, Sonntag, 07.07.2024, 14:30 Uhr

(wie) Die Polizei in Weilburg hat am Sonntagnachmittag einen Mann kontrolliert, der offensichtlich als Drogenhändler unterwegs war. Die Beamten waren gegen 14:30 Uhr als Fußstreife in der Mauerstraße unterwegs, als sie auf den 36-Jährigen trafen. Bei der Kontrolle des Manns entdeckten die Polizisten einzeln abgepackte Betäubungsmittel unterschiedlichster Art in einer mitgeführten Umhängetasche. Da diese in einzelne Konsumeinheiten verpackt waren und das dazu gefundene Bargeld einen Drogenhandel nahelegten, stellten die Beamten die Betäubungsmittel, das Bargeld und das Mobiltelefon sicher. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Nach einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung, die keine weiteren Drogen zu Tage brachte, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. In Schule eingebrochen,

Weilburg, Am Windhof, Freitag, 05.07.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 07.07.2024, 10:30 Uhr

(wie) Am Wochenende sind Unbekannte in eine Schule in Weilburg eingebrochen. Die Täter betraten das Schulgelände und hebelten eine Tür des Gebäudes auf. So in das Innere gelangt, wurden weitere Türen zu verschiedensten Räumen aufgebrochen und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Ebenso hebelten die Einbrecher eine Vielzahl an Schließfächern auf. Über mögliches Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt. Anschließend verschwanden die Täter unerkannt und hinterließen den Schaden an den Türen und Schließfächern. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

5. Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen, Löhnberg, Obertorstraße, Freitag, 05.07.2024, 02:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in einer Löhnberger Gaststätte zwei Spielautomaten aufgebrochen worden. Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Schutze der Dunkelheit Zugang zu dem Gebäude in der Obertorstraße. Im Inneren begaben sie sich in den separaten Schankraum und öffneten dort gewaltsam zwei Spielautomaten. Aus diesen entwendeten die Einbrecher dann gegen 02:50 Uhr das Bargeld. Mit der Beute verschwanden die Täter anschließend unerkannt. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf über 3.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Außenbestuhlung entwendet,

Weinbach, Auf dem Alten Berg, Freitag, 05.07.2024, 19:30 Uhr bis Samstag, 06.07.2024, 04:30 Uhr

(wie) In Weinbach haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Außenbestuhlung einer Bäckereifiliale gestohlen. Die Täter begaben sich auf das Außengelände der Filiale in der Straße "Auf dem Alten Berg". Dort nahmen sie die aufeinandergestapelten Gartenstühle an sich und entwendeten diese. Wie und wohin die Beute im Wert von circa 500 EUR geschafft wurde, ist derzeit unbekannt. Hinweise erbittet die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/ 9386-0.

7. Fahrgast greift Taxifahrer an,

Weinbach-Freienfels, Brunnenstraße, Sonntag, 07.07.2024, 10:20 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag hat ein betrunkener Fahrgast seinen Taxifahrer in Freienfels angegriffen und musste festgenommen werden. Der 23-Jährige hatte ein Taxi bestiegen und in der Brunnenstraße plötzlich den Fahrzeugschlüssel abgezogen. Darüber kam es zu einem lautstarken Streit, der in eine Schlägerei ausartete. Zeugen verständigten die Polizei, die nach Freienfels eilte. Die Streife konnte den 23-Jährigen kurz darauf von dem Taxifahrer trennen. Diesen hatte der Angreifer zuvor mehrmals geschlagen. Gegen die folgenden polizeilichen Maßnahmen sperrte sich der Betrunkene und musste zu Boden gebracht und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte eine Wett von über 1,5 Promille. Zur Ausnüchterung verblieb der Mann anschließend im Polizeigewahrsam. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

8. Motorrad gestohlen,

Brechen, Limburger Straße, Freitag, 05.07.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 06.07.2024, 14:00 Uhr

(wie) Zwischen Freitagvormittag und Samstagmittag ist in Brechen ein Motorrad von einem Parkplatz gestohlen worden. Ein 24-Jähriger hatte seine schwarze 50er Yamaha auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Limburger Straße abgestellt und abgeschlossen. Als er am Samstag zu dem Abstellort zurückkehrte, war die Maschine mit dem Versicherungskennzeichen UNT-914 verschwunden. Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

9. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Weilmünster, Am Bleidenbach, Samstag, 06.07.2024, 13:20 Uhr

(wie) Am Samstagmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Weilmünster verletzt worden. Der 56-Jährige befuhr mit einer Yamaha die Straße "Am Bleidenbach", als plötzlich eine 35-Jährige mit einem Renault vom Straßenrand anfuhr. Die Frau hatte das herannahende Motorrad offenbar übersehen und schnitt dem Fahrer so den Weg ab. Der 56-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr gegen die Seite des Renault. Hierdurch kam das Motorrad zu Fall und der Fahrer wurde verletzt. Vom Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

10. Betrunkener fährt gegen geparktes Auto, Weilmünster, Hauptstraße, Samstag, 06.07.2024, 23:59 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Weilmünster gegen ein geparktes Auto gefahren und hat versucht sich unerlaubt zu entfernen. Zeugen hatten beobachtet, wie der 56-Jährige mit einem Audi in der Hauptstraße kurz vor Mitternacht gegen einen ordnungsgemäß geparkten Toyota gefahren war. Anschließend fuhr der Mann einfach weiter, parkte den Audi auf einem Parkplatz und wollte verschwinden. Die verständigte Polizei konnte den 56-Jährigen kontrollieren, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,3 Promille. Daher nahmen ihn die Beamten fest und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 3.000 EUR geschätzt.

Autobahnpolizei

1. Drei Verletzte bei Unfall auf A 3,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Samstag, 06.07.2024, 09:05 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Bad Camberg drei Personen verletzt worden. Eine 58-Jährige aus den Niederlanden befuhr mit einem Audi A8 die A 3 auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Bei Bad Camberg musste sie ihr Fahrzeug im stockenden Urlaubsverkehr plötzlich bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 44-Jähriger aus Essen in einem Opel prallte rechtsseitig gegen das Heck des Audi. Kurz darauf stieß eine 23-Jährige aus Limburg mit einem Mercedes linksseitig gegen das Heck, sowie auch seitlich gegen den Opel. Bei dem Unfall wurden drei Mitfahrer in dem Opel verletzt, weshalb sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 35.000 EUR

