PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 05.07.2024 nach Herrn Engel

Limburg (ots)

35789 Weilmünster, Taunusstraße 33, Pflegeheim Alloheim, Freitag, 05.07.2024, 09:00 Uhr

Die vor zwei Tagen veröffentlichte Fahndung nach dem abgängigen Herrn Engel kann zurückgenommen werden. Er konnte am 07.07.2024 durch Polizeikräfte in Bayern wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das veröffentlichte Foto nicht mehr in sozialen Netzwerken zu verwenden.

