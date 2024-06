Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 08./09.06.2024 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wohnungseinbruch

Unbekannte verschafften sich am 06.06. oder 07.06.24 gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschoßwohnung in der Stöteroggestraße. Dabei hebelten sie an einem Fenster und konnten aus der Wohnung augenscheinlich Schmuck und Münzen entwenden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung/Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Mehrfach beschäftigte eine 32-jährige Frau aus einer Lüneburger Gemeinschaftsunterkunft am Wochenende die Polizeiwache. Nachdem die Frau bereits am Freitagnachmittag im Rahmen eines Streites mit einer 30-jährigen Bewohnerin zuschlug, konnte sie sich auch in der Nacht zu Sonntag nicht ruhig verhalten und störte die Bewohner. Als die alarmierten Beamten die Frau letztlich in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sie sich und biss u.a. eine 26-jährige Beamtin in die Hand. Die Frau durfte nach einer Blutentnahme, bei der sie ebenfalls noch zwei Beamte mit Kratzern am Arm verletzte, die restliche Nacht im Polizeigewahrsam bleiben. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Mechtersen - Einbruch Feuerwehrgerätehaus

In der Nacht zum Samstag gelangten Unbekannte in das Gerätehaus der Feuerwehr Mechtersen. Hier wurden u.a. Fahrzeuge nach Stehlgut durchsucht. Es entstand durch den Diebstahl von Feuerlöscher und Bolzenschneider ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bardowick, Tel: 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisierter Fahrraddieb

Am Samstagabend wurden nach einem Zeugenhinweis Fahrraddiebe am Bahnhof Lüneburg in Richtung Dahlenburger Landstraße verfolgt. Zwei der drei gemeldeten flüchtigen Fahrraddiebe konnten durch die eingesetzten Beamten in der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof kontrolliert werden. Zusätzlich ergab hier ein Alkoholtest bei einem 24-jährigen Beschuldigten einen Wert von 1,74 Promille. Insofern wurde hier bei dem Radfahrer auch noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten ein 29-jähriger und ein 38-jähriger auf einem Volksfest in einen Streit. Als der 38-jährige Mann zu einem Schlag ausholte, schlug 29-jährige dem 38-jährigen ins Gesicht. Der Mann ging zu Boden und musste im Klinikum behandelt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wustrow - Bedrohung und Vortäuschen einer Straftat

Am Freitag trat ein 28 Jahre alter Mann mehrfach polizeilich in Erscheinung. Zunächst betrat er das Gelände einer Tankstelle und bedrohte dort einen Angestellten. Nur kurze Zeit später wählte er den Notruf und erlaubte sich einen Telefonstreich, indem er einen unwahren Sachverhalt mitteilte. Gegen den Mann wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrten im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Am Freitagnachmittag wurde ein 26-jähriger Mann in Klennow kontrolliert. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Am Samstagmorgen wurde in Kröte ein 24-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte eine Beeinflussung durch Medikamente festgestellt werden. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamine. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Lemgow - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag wurde in Lemgow ein 42 Jahre alter Mann mit einem Pkw und Anhänger kontrolliert. Da der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann war, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Bergen - Verkehrsunfall

Am Samstagmittag befuhr ein 80-jähriger Mann die Bergstraße in Richtung Ortsmitte. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte, von Am Taterberg in die Bergstraße einzufahren. Dabei übersah er den Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision, wobei der 80-jährige schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 2700 Euro.

Versammlungen im Landkreis Lüchow-Dannenberg Am Samstag fand im Innenstadtbereich der "Christopher Street Day" statt, an dem etwa 300 Personen teilnahmen. Nach einer Zusammenkunft folgte ein Aufzug durch die Innenstadt mit nachfolgender Abschlusskundgebung am Amtsturm. Ebenfalls am Samstag fanden in Hitzacker zwei weitere Versammlungen statt. Zunächst versammelten sich etwa 25 Personen zu dem Thema "Hitzacker für Demokratie und Vielfalt! Nie wieder Faschismus". Im Anschluss fand eine "Mahnwache gegen Krieg, Militarisierung und Aufrüstung" statt, an der etwa 40 Personen teilnahmen. Alle Versammlungen verliefen störungsfrei.

Uelzen

Geschwindigkeitskontrollen

Am Freitag wurden in der Zeit von 09.30 bis 10.50 Uhr in Uelzen, Ripdorfer Straße, elf Verstöße in der "30er"-Zone in Höhe des Kindergartens festgestellt. Ein 22-jähriger Mann war hier mit 72 Km/h unterwegs.

Am Samstag, 14.00 bis 15.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in Uelzen, Spottweg, die Geschwindigkeit. Es wurden zehn Verstöße geahndet. Ein 37-jähriger Mann war mit 100 Km/h unterwegs.

Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, gegen 15.00 Uhr, wird in Uelzen, Nordallee, ein 37-jähriger Mann in seinem PKW VW kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet

Verkehrsunfall/Alkohol

Am Freitag, gegen 23.15 Uhr, verunfallt in Uelzen, An den Zehn Eichen, ein 57-jähriger Mann alleinbeteiligt mit seinem PKW. Er kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde dabei verletzt und erleidet ein gebrochenes Handgelenk. Am PKW entstand hoher Sachschaden. Der Straßenbaum wurde ebenfalls beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Eine Blutentnahme erfolgte, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ruhestörungen

Es kam wieder zu zahlreichen kreisweiten Ruhestörungen in/aus Gaststätten und privaten Veranstaltungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell