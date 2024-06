Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Einbruch in Pizzeria scheitert - Möbel mitgenommen ++ Lüneburg - Geschädigte von Fahrraddiebstahl gesucht ++ Hitzacker - unter Drogeneinfluss und Alkohol mit dem Pkw unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Einbruch in Pizzeria scheitert - Möbel mitgenommen

In eine Pizzeria in der Breite Straße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 05.06.24 einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Sicherung des Gebäudes; nahmen jedoch mehrere Möbel (Tisch, vier Stühle) sowie zwei Pflanzen inkl. Kübel aus dem Außenbereich mit, so dass ein Sachschaden von gut 800 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Geschädigte von Fahrraddiebstahl gesucht

Aus Pressemitteilung vom 31.05.2024:

Lüneburg - jugendliche Einbrecher mit geklauten Fahrrädern

Nach einem Einbruch in einer Bäckereifiliale in der Willy-Brandt-Straße konnte die Polizei nachdem Zeugen Knallgeräusche im Salü-Parkhaus wahrgenommen hatten, gegen 22:00 Uhr zwei 14-Jährige kontrollieren. Die beiden Jungen aus der Region hatten eine Schiebetür der Bäckerei eingetreten, eine Kasse aus der Verankerung gerissen und diese mitgenommen. Die Kasse konnten die Beamten dann bei den 14-Jährigen im Salü-Parkhaus sicherstellen. Parallel stellten die Beamten bei den Jugendlichen auch zwei Fahrräder der Marken Radhaus und Falter sicher, die die beiden vermutlich auch geklaut hatten. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden Jugendlichen sind schon wegen verschiedenster Eigentumsdelikt in Erscheinung getreten. Hinweise auch zur Herkunft der beiden Fahrräder nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Ergänzung: Die Polizei veröffentlicht nun Bilder zu den beiden entwendeten Fahrrädern. Bisher konnten die Geschädigten nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Cola-Dosen und Würstchen aus Imbisswagen gestohlen

Zwei Eimer mit Cola-Dosen sowie Würstchen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 06.06.24 im Häcklinger Weg aus einem Imbisswagen. Die die Diebe in den Imbisswagen gelangten, wird aktuell geklärt. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "sich entblößt" - Mann geht in Gewahrsam

Nicht zum ersten Mal fiel ein 29-Jähriger in den Morgenstunden des 05.06.24 in der Lüneburger Innenstadt auf. Der psychisch auffällige Lüneburger hatte sich gegen 10:30 Uhr in aller Öffentlichkeit vor einer Vielzahl von Passanten entblößt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus ein und sprach einen Platzverweis aus. Nachdem der 29-Jähriger gegen 14:15 Uhr erneut Am Graalwall durch seine "Nacktheit" und entsprechende Handlungen auffiel und dabei auch den Platzverweis ignorierte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet. Weitere strafprozessuale wie auch psychiatrische (Betreuungs-) Maßnahmen wurden geprüft.

Scharnebeck - Randaliererin im Bus - Pfeffersprayeinsatz

Eine 42-Jährige randalierte am 06.06.2024 gegen 08:30 Uhr in einem Bus auf Höhe der Bardowicker Straße. Dabei beschädigte sie eine Trennwand und verletzte den Busfahrer leicht. Als die Polizei eintraf griff sie die Polizeibeamtinnen und -beamten an, sodass es zum Pfeffersprayeinsatz kam. Die Frau begab sich anschließend in psychiatrische Behandlung.

Amelinghausen - Kollision mit dem Gegenverkehr - Pkw vs. Sattelzug - Bundesstraße 209 voll gesperrt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Opel und einem Sattelzug kam es in den Nachmittagsstunden des 05.06.24 auf der Bundesstraße 209 im Bereich Etzen. Eine 70 Jahre alte Fahrerin des Pkw Opel aus Paderborn war möglicherweise aufgrund Sekundenschlafs gegen 14:20 Uhr in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und kollidierte dort mit einem Sattelzug Mercedes Actros aus der Türkei. Die Frau wurde schwer verletzt und wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt werden. Örtliche Umleitungen waren eingerichtet.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - unter Drogeneinfluss und Alkohol mit dem Pkw unterwegs

Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 05.06.24 in der Herzog-August-Straße. Bei der Kontrolle der Frau aus der Region gegen 22:30 Uhr stellten die Beamten eine Alkoholisierung von 0,53 Promille sowie den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Lüchow - Brand aufgrund technischen Defekts - Mitarbeiterin leicht verletzt

Am 06.06.2024 gegen 07:30 Uhr kam es in einem Unternehmen in der Tarmitzer Straße zu einer Rauchentwicklung. Der entstehende Brand an einer Maschine konnte durch das zügige Eingreifen des Personals gelöscht werden. Eine Mitarbeiterin wurde durch den Rauch leichtverletzt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Jameln - unter Drogeneinfluss und Alkohol mit dem Pkw unterwegs

Einen 52 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.06.24 in der Bergstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten eine Alkoholisierung von 0,28 Promille sowie den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamine verlief positiv.

Küsten, OT. Belitz - mit Leichtkraftrad ohne Führerschein unterwegs

Einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus der Region stoppte die Polizei in den Abendstunden des 05.06.24 in Belitz mit einem Leichtkraftrad. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 19:45 Uhr stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein hatte. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - Geldbörsen verschwinden beim Einkauf

Vermutlich ein Taschendieb konnte sich in den Mittagsstunden des 05.06.24 in einem Einkaufsmarkt in der Birkenallee die Geldbörse einer 87-Jährigen greifen. Die Börse verschwand beim Einkauf gegen 11:30 Uhr unbemerkt aus der Handtasche der Seniorin. Die Polizei ermittelt.

Gegen 16:30 Uhr erging es einer 31-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Hugo-Steinfeld-Straße in Westerweyhe ebenso. Dort verschwand die Börse unbemerkt aus der Jackentasche. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - mit Leichtkraftrad ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 25 Jahre alten Uelzener stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.06.24 in der Luisenstraße mit einem Leichtkraftrad. Bei der Kontrolle des junge Mannes gegen 17:00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein hatte; jedoch unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

