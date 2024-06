Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Krankenfahrstuhl brennt auf Balkon ++ Lüneburg/Barendorf/Wendisch Evern - weitere Aufbrüche von Handwerker-Fahrzeugen: Polizei ermittelt und gibt Hinweise an Firmen & Nutzer ++ "Auseinandersetzung"

Presse - 05.06.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg/Barendorf/Wendisch Evern - weitere Aufbrüche von Handwerker-Fahrzeugen: Polizei ermittelt und gibt Hinweise an Firmen & Nutzer

Zu insgesamt sieben weiteren Aufbrüchen/gewaltsames Öffnen von Handwerkerfahrzeugen kam es in der Nacht zum 05.06.24 im Lüneburger Stadtgebiet sowie in Barendorf und

Dabei wurden Transporter im Kotterkamp, Im Häcklinger Dorfe, Pilgerpfad, Otto-Brenner-Straße in Lüneburg, Am Walde in Barendorf und in der Dorfstraße in Wendisch Evern angegangen. In einzelnen Fällen scheiterten die professionellen Täter. Die Täter erbeuteten Werkzeuge, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Die Ermittlungen der Polizei mit Nachdruck. Die Ermittler gehen hier von einer professionellen überregionalen Tätergruppe aus, die in den letzten Tagen auch u.a. in den Landkreisen Harburg, Heidekreis und Rotenburg aktiv war. Nach dem gewaltsamen Öffnen von Türen bzw. Schließmechanismen der Transporter, die zum größten Teil in Wohngebieten im öffentlichen Raum über Nacht abgestellten waren, hatten es die Täter auf zum Teil hochwertige Werkzeuge und Werkmaschinen abgesehen, die vermutlich mit weiteren Fahrzeugen (Pkw oder Transporter) weggefahren wurden. Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dazu dauern an ...

Parallel gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps für Firmen und Nutzer zum Thema "Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen": Aktuell werden im hiesigen Bereich vermehrt Fahrzeuge von Handwerksbetrieben aufgebrochen, die über Nacht von Mitarbeitenden im Nahbereich der Wohnanschrift abgestellt werden. Aufgrund serienmäßig schwacher Türsicherungen kommt es dann zum Aufbruch des Fahrzeuges.

Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug auf dem Betriebsgelände der Firma abzustellen? Für die Täter sind die zum Teil sehr hochwertigen Maschinen und Werkzeuge in Ihrem Fahrzeug das bevorzugte Diebesgut! Daher: Räumen Sie nach dem Abstellen des Fahrzeuges diese Werkzeuge aus und bewahren sie gesichert im Haus auf!

Weitere Tipps der Polizei:

- Parken Sie Ihre Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie sofort die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnung - Goldschmuck erbeutet - weiterer Versuch scheitert

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 04.06.24 ein. Dabei öffneten die Täter zwischen 09:45 und 10:45 Uhr gewaltsam die Wohnungstür, durchsuchten die Räume und konnten Goldschmuck erbeuten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Beim Versuch in eine weitere Wohnung in dem Mehrfamilienhaus einzubrechen, scheiterten die Täter, da die Wohnungstür nicht nur geschlossen, sondern auch abgeschlossen war.

Zwischen 15:00 und 20:00 Uhr gelangte ein Unbekannter auch in den Flur eines Mehrfamilienhauses, In der Techt. Hier wurde die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Tabakwaren aus Tankstellen gestohlen - Gelegenheit genutzt

Die kurze Abwesenheit einer Mitarbeiterin nutzten zwei Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 04.06.24 in einer Tankstelle in der Raiffeisenstraße. Die Täter griffen sich gegen 16:00 Uhr mehrere E-Zigaretten und Zubehör, steckten diese in einem Rucksack und verschwanden damit. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Wohnhaus

In ein Reihenhaus in der Berliner Straße brachen Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 04.06.24 ein. Dabei hatten die Täter zwischen 17:10 und 18:00 Uhr ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen, die Räumlichkeiten betreten und durchwühlt. Parallel gelangten sie an Bargeld und Schmuck, so dass ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Krankenfahrstuhl brennt auf Balkon - technischer Defekt - Feuerwehr im Einsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet in den frühen Morgenstunden des 05.06.24 ein vor einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Thaer-Straße abgestellter Krankenfahrstuhl in Brand. Der Brand griff gegen 03:30 Uhr auf den Balkon über, so dass ein leichter Gebäudeschaden entstand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die zugehörige Wohnung sowie die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses bleiben bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen, OT. Groß Liedern - "Auseinandersetzung" zwischen mehreren jungen Männern - aufgrund Streitigkeiten bei der Arbeit

Nach einer handfesten Auseinandersetzung mehrerer junger Männer in den Nachmittagsstunden des 04.06.24 im Bereich einer Grünfläche in der Salzwedeler Straße in Groß Liedern ermittelt die Polizei gegen insgesamt sechs Personen wegen wechselseitiger Körperverletzung bzw. Gefährlicher Körperverletzung. Ausgangspunkt waren vermutlich Streitigkeiten bei der Arbeit, so dass einer der Kontrahenten zusammen mit mehreren anderen Personen seinen "Arbeitskollegen" zusammen mit einem weiteren Begleiter gegen 16:00 Uhr in Groß Liedern abpasste. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden unter Beteiligung von sieben Personen wechselseitig Schläge ausgeteilt, so dass einzelne Personen leichte Blessuren erlitten. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnte in diesem Zusammenhang auch einen wegfahrenden Transporter mit mehreren Beteiligten kontrollieren. Bei alle mutmaßlich beteiligten Personen stellten die Beamten die Personalien fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Vorfahrt von querenden Radfahrer missachtet - schwer verletzt

Die Vorfahrt eines 77 Jahre alten Pedelec-Fahrers missachtete ein 57 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Golf in den Morgenstunden des 05.06.24 auf der Kreisstraße 3 - Einmündung Ripdorf. Der VW-Fahrer wollte mit seinem Pkw mit Anhänger gegen 08:45 Uhr aus Ripdorf kommend nach rechts auf die Kreisstraße 3 einbiegen und "übersah" den Senior, der auf dem Geh-/Radweg in Richtung Uelzen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Pedelec-Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.200 Euro.

