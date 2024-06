Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pedelec trotz Alarm entwendet ++ Lemgow - Nach Verkehrsunfall schwerverletzt - 22-Jährige kam von Fahrbahn ab ++ Uelzen - Versuchter Einbruch in Arztpraxis ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Bedrohung unter Jugendlichen

Am 01.06.2024 gegen 20:30 Uhr kam es im Ochtmisser Kirchsteig zu einer Begegnung von zwei Gruppen Jugendlicher. Dabei habe die eine Gruppe der anderen den Weg versperrt und sie aufgefordert Geld auszuhändigen. Nachdem wenige Euros ausgehändigt worden sei die Gruppe weggelaufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen - Lederhut entwendet

Im Zeitraum vom 01.06.2024, 19:00 Uhr, bis zum 02.06.2024, 12:30 Uhr, wurde die hintere, rechte Seitenscheibe eines Audi A3 eingeschlagen. Der PKW befand sich zu dem Zeitpunkt in der Sülztorstraße abgestellt. Es wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich ein Lederhut im Wert von wenigen hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung in Wohnheim

Die Polizei ermittelt gegen einen 36-Jährigen, welcher in der Nacht zum 03.06.2024 einen 37-jährigen Mann in einem Wohnheim "Vor dem Neuen Tore" mit der Faust im Gesicht verletzte. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Täter den 37-Jährigen vorher schon bedrohte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Es kam lediglich zu leichten Verletzungen.

Lüneburg - Pedelec trotz Alarm entwendet - Nach Ortung sichergestellt

Unbekannte entwendeten am 02.06.2024 gegen 15:45 Uhr ein mittels Alarmschloss gesichertes Pedelec vor einem Wohnblock in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße. Trotz wahrgenommenen Alarms konnte der Geschädigte den Diebstahl nichtmehr beobachten. Die Polizei konnte das Pedelec im Wert von wenigen tausend Euro anschließend in Eutin (Schleswig-Holstein) orten und durch die dortige Polizei sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Nach schwerem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss geflüchtet

Am 02.06.2024 gegen 22:00 Uhr kam es in der Straße "Am Bornbach" zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein Renault Megane Scenic von der Fahrbahn ab und überschlug sich bevor er in einem Graben zum Stehen kam. Am unmittelbaren Unfallort wurde zunächst keine Person festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt ein schwerverletzter Mann angetroffen. Bei diesem wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme bei dem Verletzten durchgeführt. Die Polizei hat entsprechende Verfahren gegen den Mann eingeleitet. Der Schaden am Fahrzeug beträgt wenige tausend Euro.

Scharnebeck - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei ermittelt Personen ohne Fahrerlaubnis

Am 02.06.2024 gegen 07:00 Uhr kollidierte ein VW Touran aus bislang unbekannter Ursache mit dem Holzzaun eines Grundstückes in der Straße "Nutzfelde". Der PKW setzte anschließend zurück und entfernte sich in Richtung "Hauptstraße". Die alarmierte Polizei konnte den verunfallten PKW anschließend im "Wisselweg" auffinden. Dabei standen drei männliche Personen am Fahrzeug von denen eine flüchtete. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der PKW und die Kennzeichen entwendet worden sind. Alle drei Personen, davon zwei Jugendliche, sind nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - Nach Verkehrsunfall schwerverletzt - 22-Jährige kam von Fahrbahn ab

Eine 22-Jährige befuhr am 02.06.2024 gegen 11:15 Uhr mit einem VW Golf die Landesstraße 260 aus Großwitzeetze kommend in Fahrtrichtung Trabuhn. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Baum und kollidierte anschließend auf der in Fahrtrichtung linken Fahrbahnseite mit einem weiteren Baum. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Der Totalschaden des PKW wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - Gartenhäuschen eingetreten - kein Diebesgut bekannt

Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 01.06.2024 bis zum 03.06.2024 die Holzfassade eines Gartenhäuschens auf dem Grundstück einer Schule im Hagenskamp. Dabei traten sie gewaltsam gegen das verschlossene Gartenhäuschen, in welchem Gegenstände gelagert werden. Diebesgut ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 28.05.2024 bis zum 03.06.2024 vergeblich ein rückwärtiges Fenster einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. Ein Eindringen in die Praxis fand nicht statt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell