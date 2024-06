Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 31.05.-02.06.2024 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung

Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr kommt es in der Straße ,,An der Wittenberger Bahn'' in Lüneburg zu einer Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte Personen rempeln einen 37-Jährigen an und beleidigen diesen. Im weiteren Verlauf schlagen die Unbekannten dem Mann ins Gesicht und entfernen sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131 8306 2215 entgegen.

Lüneburg - Teure Reinigungs-und Gartenarbeiten angeboten

Mehreren Hauseigentümern in Lüneburg werden in der vergangenen Woche durch Handwerker Reinigungs- und Gartenarbeiten an ihrer Haustür angeboten. Die verlangten Preise erscheinen überteuert. Einige Handwerker entfernen sich als einige Geschädigte die Polizei hinzuziehen. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen des Verdachts des Betruges.

Lüneburg - Körperverletzung in Gaststätte

In den Mittagsstunden des 01.06.2024 geraten drei Personen im Rahmen eines Würfelspiels in einer Lüneburger Bar in Streit. Im weiteren Verlauf wird eine Person geohrfeigt und eine Weitere an der Lippe verletzt.

Lüneburg - Flasche auf den Kopf geworfen

In der Lüneburger Innenstadt erhält ein 42-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Flaschenwurf eines Unbekannten auf dem Kopf, sodass er eine Platzwunde davonträgt.

Lüneburg - Ladendiebstahl

Zwei Packungen Forellen entwendet ein Unbekannter am Samstagnachmittag aus einem Lebensmittelgeschäft in Lüneburg. Dieses wird durch einen Mitarbeiter beobachtet. Der Unbekannte kann jedoch vor der Feststellung seiner Personalien das Geschäft verlassen.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Kleingartenverein

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden mehrere Parzellen in einem Kleingartenverein in Lüneburg an Fenstern und Türen beschädigt und diverses Mobiliar verwüstet. Hierdurch entsteht ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Diebstahl von Bargeld aus PKW

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wird ein geparkter PKW in der Nähe des Clamartparks gewaltsam angegangen. Aus dem PKW wird Bargeld entwendet.

Lüneburg - Brand in Tiefgarage

Am Samstagmittag bemerkt ein aufmerksamer Zeuge eine Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss eines Parkhauses in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Lüneburg. Ursächlich hierfür ist ein Kleinbrand von Unrat in einer der Parkbuchten, welcher zügig durch die Feuerwehr abgelöscht werden konnte, ehe es zu einem großen Schaden kommen konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Bücherei

Zwei unbekannte Personen werfen in den Morgenstunden des 01.06.2024 eine Flasche gegen die Verglasung der Ratsbücherei in Lüneburg, wodurch die Scheibe beschädigt wird.

Lüneburg - Betrunken mit dem Rad gestürzt

Am Samstagabend stürz ein 45-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec alleinbeteiligt auf einem Radweg in Lüneburg. Er führt das Fahrrad unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test vor Ort ergibt etwa zwei Promille. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Polizeikommissariat Lüchow-Dannenberg

Trunkenheitsfahrten in Lüchow

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein 65- jähriger Verkehrsteilnehmer und Fahrzeugführer eines PKW kontrolliert. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,06 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Außerdem stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet. Bei einem weiteren Fahrzeugführer (52 Jahre alt) eines PKW wird im Rahmen der Verkehrskontrolle ein Promillewert von 1,13 festgestellt. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Clenze - Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

In der Samstagnacht wird ein 33- jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem wird eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Entsprechende Verfahren werden eingeleitet.

Landkreis Lüchow- Dannenberg - Versammlungen am Wochenende

Im Innenstadtbereich von Lüchow findet am Samstagnachmittag eine Versammlung statt. Durch 14 Versammlungsteilnehmern wird eine Mahnwache mit der Initiative "Mahnwache gegen den Krieg, Militarisierung und Aufrüstung" durchgeführt. In Hitzacker wird sich hinsichtlich des Themas "Demonstration für Demokratie und Vielfalt" mit 30 Teilnehmern versammelt. Nach der Zusammenkunft auf dem Marktplatz folgt ein Spaziergang durch den Innenstadtbereich. Beide Versammlungen verlaufen störungsfrei.

B71 - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr verunfallt ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der B71 im Bereich Winterweyhe. Dabei kommt der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert im Anschluss mit einem Baum. Der PKW überschlägt sich und kommt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und vermutlich unter dem Einfluss von Medikamenten steht. Der PKW ist zudem nicht zugelassen.

Polizeikommissariat Uelzen

Berauschter Fahrer ohne Führerschein

Uelzen. Bei einer am Freitagabend durchgeführten Verkehrskontrolle treffen die eingesetzten Beamten auf einen 36-jährigen Fahrer eines Pkw, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellt sich heraus, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Alkoholfahrt endet am Straßenbaum

Uelzen. Am Samstagmorgen kommt ein alkoholisierter 19-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistet der Leichtverletzte Widerstand. Den jungen Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Ruhestörungen

Uelzen. Kreisweit kommt es am Wochenende zu einer Vielzahl von Ruhestörungen aus Wohnungen und Gaststätten. Nicht nur Einzelpersonen, auch private Feiern strapazierten dabei die Nerven der Nachbarn.

