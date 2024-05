Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bargeld in Postfiliale geraubt - Täter greift sich Tasche ++ jugendliche Einbrecher mit geklauten Fahrrädern ++ Bahnmitarbeiter angegriffen - bespuckt und getreten ++

Lüneburg (ots)

Presse - 31.05.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - jugendliche Einbrecher mit geklauten Fahrrädern

Nach einem Einbruch in einer Bäckereifiliale in der Willy-Brandt-Straße konnte die Polizei nachdem Zeugen Knallgeräusche im Salü-Parkhaus wahrgenommen hatten, gegen 22:00 Uhr zwei 14-Jährige kontrollieren. Die beiden Jungen aus der Region hatten eine Schiebetür der Bäckerei eingetreten, eine Kasse aus der Verankerung gerissen und diese mitgenommen. Die Kasse konnten die Beamten dann bei den 14-Jährigen im Salü-Parkhaus sicherstellen. Parallel stellten die Beamten bei den Jugendlichen auch zwei Fahrräder der Marken Radhaus und Falter sicher, die die beiden vermutlich auch geklaut hatten. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden Jugendlichen sind schon wegen verschiedenster Eigentumsdelikt in Erscheinung getreten. Hinweise auch zur Herkunft der beiden Fahrräder nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Auseinandersetzung" Am Sande

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es in den Nachmittagsstunden des 30.05.24 zwischen verschiedenen Personen im Bereich der Bushaltestellen Am Sande. Dabei schlug ein 50-Jähriger gegen 15:50 Uhr einem 38-Jährigen mit der flachen Hand in Gesicht, Brust und Bauch, so dass dieser Prellungen erlitt. Der 38-Jährige hatte zuvor mit einem anderen 50-Jährigen den 50-Jährigen geschlagen. Bereits gegen 15:15 Uhr hatte ein Unbekannter an gleicher Stelle zwei 53 und 48 Jahre alte Lüneburger geschlagen. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Lüneburg - Bahnmitarbeiter angegriffen - bespuckt und getreten

Einen 57-Jährigen alten Mitarbeiter der Bahn griff ein 16-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 30.05.24 im Bereich des Busbahnhofs, Bahnhofstraße, an. Mitarbeiter kontrollierten den Jugendlichen aus Lüneburg, als dieser dem 58-Jährigen gegen Oberkörper und Beine trat und ihn mehrfach anspuckte. Weitere Mitarbeiter der Bahn brachten den Jugendlich zu Boden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Kirchgellersen - schwarzer Pkw touchiert Radfahrerinnen - und fährt weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 06.05.24 gegen 17:45 Uhr in der Lüneburger Straße - Höhe des Netto-Marktes - ereignete. Der Fahrer eines schwarzen Pkw hatte zwei 34 Jahre und sechs Jahre alte Radfahrerinne auf dem dortigen Gehweg touchiert, so dass diese leicht verletzt wurden. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Stein landet in Pkw-Scheibe - Zeugen gesucht

Nachdem ein Stein unvermittelt in den Nachmittagsstunden des 28.05.24 in der Beifahrerscheibe eines an einer Ampel in der Hindenburgstraße wartenden Pkw Ford Focus landete, sucht die Polizei mögliche Zeugen. Gegen 16:00 Uhr zerstörte dabei ein größerer Stein die Beifahrerscheibe, während sich der 41 Jahre alte Fahrer wartend am Steuer befand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -2443, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Wohngebäude

In ein Einfamilienhaus in der Senator-Wentz-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 29. Auf den 30.05.24 ein. Dabei durchsuchten die Täter das Gebäude und konnten mehrere Schmuckstücke finden und mitnahmen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Bargeld in Postfiliale geraubt - Täter greift sich Tasche - Fahndung und Ermittlungen dauern an

Zu einem Raubdelikt in einer Filiale der Post in der Neustädter Straße kam es in den Nachmittagsstunden des 30.05.24. Nach derzeitigen Angaben und Ermittlungen hatte ein Unbekannter während der Geschäftszeit gegen 16:00 Uhr die Filiale betreten, eine Mitarbeiterin erst unverständlich angesprochen und ihr dann eine Tasche mit Bargeld aus der Hand geschlagen. Im Anschluss ergriff der Täter die Tasche, in der sich Bargeld befand, die Flucht. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - kräftige Statur - circa 170cm groß - dunklere Hautfarbe - Kapuzenpullover, braune Jacke - große Sonnenbrille mit größeren Gläsern und goldenen Rahmen

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - beschimpft und mit Fahrradschloss geschlagen

Verletzungen an Kopf, Rücken und Gesicht erlitt ein 29-Jähriger in den späten Nachmittagsstunden des 30.05.24 in der Lüneburger Straße. Ein Unbekannter hatte den 29-Jährigen gegen 17:45 Uhr unvermittelt auf der Straße beschimpft und ihn mit einem Fahrradschloss aus Metall geschlagen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "falsche Handwerker" ins Haus gelassen - Schmuck mitgenommen

Einen angeblichen Handwerker ließ eine Seniorin in den Nachmittagsstunden des 30.05.24 in ihr Wohnhaus in der Albertstraße. Der junge Mann hatte zuvor gegen 15:00 Uhr bei der Frau geklingelt und sich für Reinigungsarbeiten (am Vordach) angeboten. Die Frau bat den Mann ins Gebäude, wo er an Schmuckgegenstände gelangen konnte und mit diesen dann verschwand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang nochmals: "Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus!"

Uelzen - Einbruchversuch in Wohnhaus scheitert - Täter beobachtet

Zwei junge Männer versuchten in den frühen Nachmittagsstunden des 30.05.24 über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße einzubrechen. Der Aufbruchsversuch scheitert. Parallel wurden die beiden Täter auch durch Nachbarn beobachtet, die die Polizei alarmierten. Eine Fahndung nach den Männern verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Insgesamt 11 Handy- und Gurtverstöße ahndete die Polizei im Verlauf des 30.05.24 bei Kontrollen im Uelzener Stadtgebiet. Darüber hinaus waren die Beamten am Morgen auch im Bereich Karlstraße - Alewinstraße - Luisenstraße präsent und mussten insgesamt 18 Verstöße "Verbot der Einfahrt" ahnden.

Uelzen/Soltendieck - Handkarren bei "Gewohnheitsdieb" sichergestellt - "Wem gehört der Handkarren?"

Bei einem bereits seit Jahren bekannten "Einschleich- und Gewohnheitsdieb" konnte die Polizei Bad Bodenteich im Rahmen eines Diebstahls aus Schuppen in Soltendieck in den Nachmittagsstunden des 28.05.24 auch einen Handkarren sicherstellen. Der 73-Jährige, der gut zu Fuß ist und in der gesamten Region Uelzen und angrenzende Landkreise unterwegs, konnte nicht mehr sagen, wo er den Karren mitgenommen hatte. Hinweise zur Herkunft nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

++ Bild des Handkarrens unter www.polizeipresse.de ++

