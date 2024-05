Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ auf Freigelände eines Autohauses gelangt - Komplettsätze von Reifen an Pkw demontiert - Heckscheiben eingeworfen ++ "Essen auf Herd vergessen" - Feuerwehr im Einsatz ++ Zwei Paletten Getränke-Dosen

Lüneburg (ots)

Presse - 30.05.2024 ++

Lüneburg

Bleckede - auf Freigelände eines Autohauses gelangt - Komplettsätze von Reifen an Pkw demontiert - Heckscheiben eingeworfen

Die Komplettsätze dreier auf dem Freigelände eines Autohauses in der Lauenburger Straße ausgestellter Pkw demontierten Unbekannte in der Nacht zum 30.05.24. Dabei hatten die Täter die Fahrzeuge u.a. VW auf Steine aufgebockt und die Reifen mit Felgen demontieren können. Zuvor hatten die Täter auch die Heckscheiben der Pkw eingeworfen, um aus dem Kofferraum an die entsprechenden Felgenschlösser der Pkw zu gelangen. Bei vier weiteren Fahrzeugen versuchten sich die Täter vergeblich. Im Anschluss transportierten die Täter die Räder ab, wobei vermutlich auch ein Transportfahrzeug zum Einsatz kam. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Kollision zwischen Sattelzugmaschine und Pkw - 5.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision einer Sattelzugmaschine MAN und einem Pkw Alfa Romeo kam es in den Mittagsstunden des 29.05.24 in der Schießgrabenstraße. Die 20 Jahre alte Fahrerin des Alfa wollte gegen 12:30 Uhr von der Schießgrabenstraße nach links in die Lünertorstraße abbiegen und wurde dabei auf der Linksabbiegerspur von der Sattelzugmaschine mit Anhänger touchiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüneburg - "Essen auf Herd vergessen" - Feuerwehr im Einsatz

Das Essen auf dem eingeschalteten Herd hatte ein Senior in seiner Wohnung Hinter der Saline in den frühen Nachmittagsstunden des 29.05.24 beim Verlassen der Wohnung vergessen. Die Brandmeldeanlage löste gegen 14:00 Uhr aus, Polizei und Feuerwehr rückten an, öffneten in Abwesenheit die Wohnungstür und schalteten den Herd aus. Sachschaden entstand durch die Rauchentwicklung nicht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Zwei Paletten Getränke-Dosen gestohlen - Täter durch Polizei festgestellt

Ein 52-Jähriger entnahm am 29.05.2024 gegen 13:00 Uhr zwei Palletten Getränke-Dosen aus der Auslage eines Supermarktes in der Straße "Werder". Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware im Wert von etwas unter 50 Euro zu bezahlen. Die alarmierte Polizei konnte den Täter nahe des Supermarktes stellen. Die Getränke-Dosen wurden wieder an den Supermarkt ausgehändigt.

Lüchow - Plätze getauscht - Fahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Polizeistreife wurde am 29.05.2024 gegen 23:00 Uhr im Lüchower Innenstadtbereich auf einen Opel-Astra aufmerksam. Als die Fahrzeugführerin den Streifenwagen erblickte, tauschte diese mit dem Beifahrer die Plätze, sodass bei der anschließenden Verkehrskontrolle der 35-Jähriger das Fahrzeug führte. Bei der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass die 23-jährige vorherige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Dannenberg - Mit PKW im Biosphärenreservat unterwegs - Verfahren eingeleitet

Ein 59-Jähriger befuhr am 29.05.2024 gegen 12:30 Uhr mit seinem VW Tiguan und Anhänger das Biosphärenreservat im Gebietsteil C bei Penkefitz um dort zu angeln. Eine Polizeistreife konnte den genannten PKW feststellen und kontrollieren. Gegen den 59-Jährigen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lüchow - Parkplatzunfall ... und weg - Polizei sucht Verursacher

Nach einem Parkplatzunfall in den späten Abendstunden des 26.05.24 auf einem Grundstück/Parkplatz in der Leibnizstraße ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrer eines Pkw hatte zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr beim Einfahren und Wenden in einer Grundstückseinfahrt einen Pkw VW Polo im Frontbereich beschädigt, so dass ein Schaden von gut 200 Euro entstand. Parallel fiel das Kfz-Kennzeichen des VW Polo ab und wurde vermutlich durch den Verursacher mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -122-278, entgegen.

Uelzen

Uelzen OT Westerweyhe - Geldbörse aus PKW entwendet - Anschließende "Verwertungstat" - Polizeiliche Ermittlungen laufen

In der Nacht zum 29.05.2024 wurde durch derzeit Unbekannte eine Geldbörse aus einem abgestellten PKW in der Straße "Grüner Weg" entwendet. Darin befanden sich unter anderem diverse Zahlungskarten. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass es zu Abbuchungen bei den entsprechenden Konten gekommen ist. Seit Anfang April hat die Polizei einen Anstieg an Straftaten im Bereich Westerweyhe festgestellt. Insbesondere Sachbeschädigungen und Diebstähle aus Fahrzeugen haben zugenommen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Bad Bevensen - Geldbörse aus Rucksack entwendet - Polizei gibt Tipps

In einem Supermarkt in der Medinger Straße schlugen Taschendiebe am 29.05.2024 gegen 10:45 Uhr zu. Sie entwendeten aus einem mitgeführten Rucksack die Geldbörse einer Frau und entfernten sich. In der Geldbörse befanden sich Dokumente und Bargeld im Wert von wenigen hundert Euro. Die Polizei gibt erneut folgende Tipps: -Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. -Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. -Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. -Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

Uelzen - Einbruch in PC-Geschäft - Scheibe mit Stein eingeschlagen - Flucht mit Fahrrad

Am 30.05.2024 gegen 01:15 Uhr zerschlug ein derzeit unbekannter Mann die Scheibe eines PC-Geschäftes in der Straße "Sternplatz". Anschließend betrat er das Gebäude und entwendete einen Laptop sowie das dazugehörige Stromkabel im Wert von wenigen tausend Euro. Er flüchtete sich auf einem Fahrrad. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde der Täter nicht angetroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Streit geschlagen worden - Zwei männliche Täter gesucht

Am 29.04.2024 gegen 18:30 Uhr gerieten zwei Männer mit einem 42-Jährigen in der St.-Viti-Straße in einen Streit, der daraufhin eskalierte. Die beiden derzeit unbekannten Männer schlugen auf den 42-Jährigen ein. Dieser erlitt Verletzungen an der Nase und am Auge. Ein Rettungswagen verbrachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte die Täter nicht mehr auffinden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell