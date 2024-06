Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg/Bardowick - Transporter aufgebrochen - Ermittlungen ++ Sachbeschädigungen am Lopausee - Mülleimer und Bänke beschädigt ++ Radfahrer bei Parkvorgang übersehen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.06.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg/Bardowick - Transporter aufgebrochen - Ermittlungen

Fünf in der Gehard-Hauptmann-Straße, Eichendorffstraße, Ostpreußenring, Sternkamp in Lüneburg sowie Hamburger Landstraße in Bardowick im öffentlichen Raum abgestellte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.06.24 auf. Die Täter hatten entweder eine Scheibe eingeschlagen oder die Seitenbleche der Fahrzeuge Ford, Daimler und VW aufgeschnitten und konnten so hochwertige Werkzeuge abtransportieren. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dazu dauern an ...

Parallel gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps für Firmen und Nutzer zum Thema "Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen": Aktuell werden im hiesigen Bereich vermehrt Fahrzeuge von Handwerksbetrieben aufgebrochen, die über Nacht von Mitarbeitenden im Nahbereich der Wohnanschrift abgestellt werden. Aufgrund serienmäßig schwacher Türsicherungen kommt es dann zum Aufbruch des Fahrzeuges.

Haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug auf dem Betriebsgelände der Firma abzustellen? Für die Täter sind die zum Teil sehr hochwertigen Maschinen und Werkzeuge in Ihrem Fahrzeug das bevorzugte Diebesgut! Daher: Räumen Sie nach dem Abstellen des Fahrzeuges diese Werkzeuge aus und bewahren sie gesichert im Haus auf!

Weitere Tipps der Polizei:

- Parken Sie Ihre Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie sofort die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Amelinghausen - Sachbeschädigungen am Lopausee - Mülleimer und Bänke beschädigt

Am Abend des 31.05.2024 wurden um den Lopausee in Amelinghausen mehrere Sitzgelegenheiten und Mülleimer beschädigt und umgeworfen. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Im Nahbereich wurde eine Personengruppe im jugendlichen und heranwachsenden Alter angetroffen und kontrolliert. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Zwei junge Frauen gesucht

Nachdem im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 16:45 Uhr ein weißer Opel Corsa auf einem Parkplatz in der Universitätsallee beschädigt wurde sucht die Polizei zwei junge Frauen, die den Vorfall beobachtet haben. Ein blauer VW-Lupo soll während eines Parkvorgangs den Opel touchiert und den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht haben. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nach den beiden jungen Frauen und dem Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Unfall auf Bundesstraße - zwei Verletzte

Eine 55-jährige Fahrerin eines Opel Meriva missachtete am 03.06.2024 gegen 17:45 Uhr am Einmündungsbereich des Moorwegs in die Bundesstraße 209 die Vorfahrt eines der Bundesstraße folgenden Opel Corsa. Durch die Kollision wurde der Opel Corsa herumgeschleudert und kam von der Fahrbahn ab. Die 72-jährige Fahrerin erlitt ebenso wie die 55-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrerinnen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf knapp 10000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unfall auf Kreisstraße - Verursacher gesucht

Am 27.05.2024 gegen 04:45 Uhr befuhr ein LKW die Kreisstraße 1 von Lüchow kommend in Fahrtrichtung Seerau in der Lucie. In einer Linkskurve begegnete ihm ein silberner VW-Caddy, welcher auf seinen Fahrstreifen abkam. Der LKW-Fahrer wich nach seinen Angaben reflexartig aus, um einen Unfall zu vermeiden und touchierte dabei die rechtsseitig gelegene Leitplanke. Der VW-Caddy setzte seine Fahrt unverändert fort. Der geschätzte Schaden am LKW und an der Leitplanke liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Nach Streitigkeiten im Geschäft - Mitarbeiter "schubst" Personen raus

Ein 69-Jähriger und eine 25-Jährige gerieten in einem Geschäft in der Konsul-Wester-Straße mit einem Mitarbeiter in einen lautstarken Streit. Daraufhin forderte der Mitarbeiter die beiden Personen mehrfach auf das Geschäft zu verlassen. Als diese der Aufforderung nicht nachkamen, schubste der Mitarbeiter die beiden Personen aus dem Geschäft. Die 25-Jährige klagte danach über leichte Schmerzen. Äußerliche Verletzungen wurden nicht festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Radfahrer bei Parkvorgang übersehen

Ein 20-jähriger Fahrer eine VW Tiguan übersah am 03.06.2024 bei einem Parkvorgang in der Schmiedestraße einen hinter dem Fahrzeug befindlichen 62-jährigen Radfahrer. Durch den leichten Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt Schmerzen am Bein. Der Schaden am Fahrrad beträgt ca. 100 Euro.

Uelzen/ Bad Bodenteich - Erneut Taschendiebe unterwegs

Im Verlaufe 03.06.2024 wurden zwei Portemonnaies aus Taschen in Supermärkten in Uelzen und Bad Bodenteich entwendet. Bei dem Diebstahl in Bad Bodenteich wurde anschließend Geld von dem Konto der Geschädigten abgehoben. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei hat in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach vor Taschendieben gewarnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell