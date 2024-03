Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen!

Bild-Infos

Download

Edermünde-Grifte (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Zwickau soll gestern Morgen (4.3. / 6:34 Uhr) einen Zugbegleiter in der Hessischen Landesbahn 24404 auf der Fahrt von Zimmersrode in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe körperlich angegangen haben. Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung, da der 34-Jährige kein gültiges Bahnticket vorweisen konnte. Kurz nach Abfahrt aus dem Bahnhof Edermünde-Grifte, ging der 34-Jährige auf den Zugbegleiter zu und beleidigte ihn zunächst. Anschließend schlug er ihm unvermittelt mit der Faust in den Bauch. Nach dem Angriff konnte der Bahnmitarbeiter seine Arbeit nicht mehr fortsetzen. Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wurde der 34-Jährige durch Beamte der Bundespolizeiinspektion vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell