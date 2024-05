Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Rennradfahrer verletzt sich leicht - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.05.2024, gegen 10:50 Uhr, ist ein Rennradfahrer auf einem Rad- und Fußweg neben der L 170 in Grafenhausen-Rothaus gestürzt. Der 48-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer war in eine Schlammpfütze geraten und weggerutscht. Das Rennrad wurde leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell