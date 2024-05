POL-FR: Nimburg: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Heute Morgen, 21.05.2024, gegen 1.15 Uhr nutzten unbekannte Täter eine Leiter um ein Fenster im Obergeschoss eines Anwesens in der Straße "Am Himmelreich" in Emmendingen aufzuhebeln. Obwohl aufmerksame Zeugen recht schnell die Polizei verständigten, war die bislang unbekannte Täterschaft beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen bereits geflüchtet. Ob diese ins Objekt gelangt sind und etwas ...

