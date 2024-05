Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 17.05.2024 gegen 21.30 Uhr kam es in Freiburg-Brühl zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte eine 38-jährige Pkw-Fahrerin von der Engesser Straße kommend nach rechts in die Hermann-Mitsch-Straße einbiegen, musste jedoch auf Grund querender Fußgänger verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter der 38-Jährigen fahrender Kraftradfahrer fuhr vermutlich auf Grund Unachtsamkeit auf die wartende Pkw-Führerin auf. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Kraftradführer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der 38-Jährigen entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Kraftradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

jst

