Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Betrunkene Autofahrerin

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.05.2024, führte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen gegen 01:35 Uhr eine Verkehrskontrolle im Dahlienweg in Emmendingen durch. Bei der kontrollierten Fahrzeugführerin wurde in Alkoholwert von über 1,7 Promille festgestellt.

Der Frau wurde nach erfolgter Blutentnahme die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden einbehalten.

Gegen die Frau wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell