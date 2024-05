Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Junge Motorradfahrerin stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Sturz auf der L 154 zwischen St.Blasien und Immeneich am Pfingstsonntag, 19.05.2024, gegen 13:30 Uhr. Mutmaßlich aufgrund eines Bedienungsfehlers war die Motorradfahrerin alleinbeteiligt von der Straße geraten und in einer Grünfläche zu Fall gekommen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

