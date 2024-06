LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 01. Juni, 23.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem einen Verstärker für eine E-Gitarre sowie weiteres Zubehör aus einem in der Mühlenstraße geparkten BMW. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von circa 3.100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0142197/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr